Vols de et vers la France: la RAM fait une annonce importante

La RAM a annoncé ce mercredi que certains vols en provenance et destination de la France, prévus le jeudi 3 juillet, seront annulés.

«En raison d’une grève des contrôleurs aériens en France le 3 juillet 2025, certains vols Royal Air Maroc en provenance et à destination de la France, prévus ce jour-là, sont annulés», indique la compagnie aérienne sur son site officiel.

La RAM apporte son assistance aux passagers concernés en les reprogrammant sur d’autres vols. «Les passagers dont les coordonnées sont à jour dans leur dossier de réservation recevront un e-mail et un SMS confirmant leur nouveau vol. Nous invitons vivement tous les passagers à vérifier le statut de leur vol et à mettre à jour leurs informations de contact via la rubrique Gérer ma réservation sur le site web de Royal Air Maroc : https://www.royalairmaroc.com/ma-en/booking/manage-booking », explique-t-on.

Pour les passagers détenteurs de billets sur des vols annulés et ne souhaitant pas voyager sur le vol de remplacement, la RAM propose une reprogrammation gratuite, sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage, dans les 15 jours suivant la date du vol annulé, au départ et à destination identiques (La durée initiale du séjour sera conservée) ou le remboursement du billet, selon le mode de paiement d’origine.

«Les passagers dont le vol a été annulé et qui n’ont pas reçu de confirmation de reprogrammation sont priés de ne pas se rendre à l’aéroport, mais de contacter leur point de vente initial ou le Centre d’appels Royal Air Maroc afin de confirmer leur nouvelle réservation ou de choisir l’une des options proposées.Vous trouverez la liste des numéros du centre d’appels ici : https://www.royalairmaroc.com/ma-en/information/contact-us », conclut la compagnie.

N.M.