Mawazine 2025: le Tunisien Saber Rebaï conquiert les cœurs au Théâtre National Mohammed V

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec une voix mélodieuse et une performance magistrale, l’artiste tunisien Saber Rebaï a fait revivre, vendredi soir au Théâtre National Mohammed V de Rabat, l’âge d’or de la chanson arabe, le temps d’un concert de haute facture proposé dans le cadre de la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Lors de cette soirée exceptionnelle empreinte de douceur et de nostalgie, l’assistance a été gratifiée d’une prestation sublime offerte en solo par l’orchestre musical qui a investi la scène, avant que l’artiste ne fasse une entrée majestueuse sous un tonnerre d’acclamations de ses fans ravis de retrouver l’une des plus belles voix ayant tant chaviré les cœurs.

Devant un public enthousiaste, la star tunisienne a ouvert le bal avec son célèbre titre « El Basha » qui a enflammé la scène dès les premières notes, avant d’enchaîner avec un florilège de ses tubes à succès, notamment « Bebassata », « A’atayer », « Ya Assal » et « Asheq Maghrom » qui ont transporté les festivaliers dans un voyage musical envoûtant alliant élégance et authenticité.

Saber Rebaï a, par la suite, fait sensation en interprétant avec brio ses chansons « E’z El Habayeb » et « Khalas Tarak », au plus grand bonheur de ses fans qui reprenaient en chœur les refrains de ses morceaux, créant ainsi une ambiance chaleureuse et conviviale où artiste, musiciens et spectateurs ont vibré à l’unisson.

Mais le point culminant de la soirée placée sous le signe du Tarab a été sans nul doute l’interprétation avec maestria de quelques chefs-d’œuvre puisés dans le répertoire musical marocain, tels que « Marsoul el hob » d’Abdelwahab Doukkali et « Alach ya Ghzali » de feu Maati Benkacem qui ont fait revivre aux festivaliers l’âge d’or de la chanson marocaine.

Accompagné d’un orchestre musical doté d’un talent confirmé et mené avec verve par le maestro Kais Melliti, l’artiste tunisien a gratifié le public d’une soirée d’exception alliant subtilement les belles mélodies du Tarab aux rythmes modernes.

Et pour une clôture en toute beauté, Saber Rebaï a bouclé avec « Barsha », faisant montre de son talent confirmé d’ambassadeur d’une voix arabe profonde qui marque les esprits et les générations, le temps d’une soirée éblouissante saluée par une salve d’applaudissements.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival Mawazine- Rythmes du Monde se poursuit jusqu’au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, érigeant Rabat-Salé en carrefour d’échanges artistiques d’exception.