Le chanteur tunisien Saber Rebaï encense Mawazine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Festival Mawazine-Rythmes du Monde figure parmi les manifestations artistiques majeures qui se hissent au rang des festivals internationaux, en termes d’organisation, de niveau artistique et de participation, a souligné, vendredi à Rabat, l’artiste tunisien, Saber Rebaï.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue en amont de son concert prévu le soir au Théâtre Mohammed V de Rabat, en marge de sa participation à la 20e édition du Festival, Saber Rebaï a salué la capacité du Maroc à organiser avec succès de grands festivals, notant que Mawazine se démarque par sa capacité à allier authenticité et ouverture, ce qui en fait un modèle inspirant dans le monde arabe.

L’artiste tunisien a également fait part de sa joie de participer, une nouvelle fois, à cet événement artistique d’envergure qui attire les stars de la chanson arabe et internationale.

A cet égard, il a indiqué que la participation à Mawazine offre aux artistes une réelle opportunité pour rencontrer un public hétéroclite et diversifié et renforcer leur présence sur la scène artistique aussi bien arabe qu’internationale.

En outre, il a exprimé son admiration pour la chanson marocaine, qui fascine par la diversité de ses rythmes, sa richesse linguistique et sa profondeur artistique reflétant la pluralité de la société marocaine et ses multiples dialectes et traditions, ajoutant qu’elle reste fidèle à son cachet authentique en dépit de son renouvellement continu avec la succession des générations.

Dans ce sens, le chanteur a fait part de sa volonté de collaborer avec les artistes marocains, se disant prêt à chanter en arabe dialectal qui reste, selon lui, très proche du dialecte tunisien, ce qui facilite l’interprétation de ce genre musical distinct.

Évoquant les transformations qu’a connues la chanson marocaine au début du nouveau millénaire, le chanteur a indiqué que les jeunes artistes se sont ouverts aux styles musicaux internationaux, tout en restant fidèle au cachet marocain à travers les rythmes et l’usage du dialecte du Royaume.

Par ailleurs, Saber Rebaï a saisi cette occasion pour souligner que l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de football 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal représente un levier stratégique pour le développement économique et une occasion idoine pour mettre en avant la capacité du Royaume à accueillir des événements d’envergure.

Et d’ajouter que ce choix représente une reconnaissance de la FIFA de la capacité des pays arabes à organiser des événements sportifs mondiaux de haut niveau.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival « Mawazine-Rythmes du Monde » se poursuit jusqu’au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat et Salé un carrefour d’échanges artistiques d’exception.

S.L.