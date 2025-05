Conseil de gouvernement : cinq nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du secrétariat général du gouvernement, Hamza Lotf a été nommé directeur de la Digitalisation et des Systèmes d’information, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts – Département de l’Agriculture, Abdelaziz El Hraiki a été nommé directeur de l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, alors qu’au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, M. Fouad Machrouh a été nommé directeur de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), précise-t-on.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Ahmed Maghni a été nommé directeur de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, tandis que Naoual El Hannaoui a été nommée directrice des Stratégies et des Systèmes d’information, ajoute la même source.