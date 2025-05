Pauvreté au Maroc: ce que révèle la dernière enquête du HCP

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de l’étude « Cartographie de la pauvreté multidimensionnelle : Paysage territorial et dynamique » du Haut-Commissariat au Plan (HCP) qui s’appuie sur les données des recensements généraux de la population et de l’habitat de 2014 et 2024 :

– L’indice de la pauvreté multidimensionnelle a été quasiment divisé par deux, reculant de 4,5% à 2,5% sur la décennie.

– La pauvreté multidimensionnelle s’est nettement contractée au Maroc. La part de la population en situation de pauvreté est passée de 11,9% à 6,8%.

– L’intensité de la pauvreté, mesurée par le pourcentage moyen des privations subies par les pauvres, s’est légèrement atténuée, de 38,1% à 36,7%.

– La pauvreté multidimensionnelle demeure avant tout un phénomène rural. En 2024, près de 72% des personnes pauvres résident encore dans les campagnes, contre 79% en 2014.

– Toutes les régions du Royaume ont enregistré une baisse du taux de pauvreté multidimensionnelle au cours de la dernière décennie, avec des reculs particulièrement nets dans les zones initialement les plus touchées.

– À l’échelle des 75 provinces et préfectures du Royaume, la pauvreté multidimensionnelle a reculé de manière quasi généralisée, mais en laissant apparaître des écarts entre territoires.

– Une tendance générale à la baisse du taux de pauvreté multidimensionnelle a été observée au niveau communal. Cette amélioration concerne 93,8% des communes du Royaume, avec une dynamique plus marquée en milieu rural (95,5% des communes) qu’en milieu urbain (88,4%).

– Les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté communale s’inscrivent dans une dynamique nationale de recul de la pauvreté, portée par les politiques publiques de développement humain menées au cours de la décennie. L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) y a joué un rôle central.

– Dans les 702 communes rurales ciblées par les deux premières phases du programme, le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé de 27,8% en 2014 à 15,5% en 2024, soit une baisse de 12,3 points de pourcentage, contre un repli de 8,4 points dans les communes non couvertes, avec un taux passant de 19,0% à 10,6% sur la même période.

