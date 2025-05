Découvrez « Amane », le nouveau véhicule intelligent de la DGSN (VIDÉO)

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a dévoilé, lors de la 6e édition des Journées Portes Ouvertes à El Jadida, la voiture intelligente « Amane », une innovation 100 % marocaine équipée de caméras haute définition et de technologies avancées.

Les activités de cette 6e édition, organisée au Centre d’expositions Mohammed VI à El Jadida, se sont clôturées ce mercredi. Placée sous le thème « Fiers de servir une nation ancestrale et un trône glorieux », cette manifestation coïncide avec la célébration du 69e anniversaire de la fondation de la DGSN.

Cet événement vise à renforcer l’ouverture de l’institution sécuritaire sur son environnement social, en permettant au public de découvrir les différentes missions assurées par les diverses unités et services mobilisés pour garantir la sécurité des citoyens, la protection des biens, et le maintien de l’ordre public. Il offre également l’occasion de présenter l’ensemble des équipements, matériels et technologies modernes mis à la disposition des services de sûreté.