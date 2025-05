Hajj 2025: Hammouchi reçoit les pèlerins de la DGSN

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, mardi, les membres du corps de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), en partance aux Lieux Saints de l’Islam pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l’année 2025.

Il s’agit de 286 pèlerins issus de la famille de la Sûreté nationale, dont 199 hommes et femmes ayant bénéficié d’une couverture complète de l’ensemble des frais et dépenses du pèlerinage et 87 autres de couverture partielle, selon les demandes adressées à la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale.

Le nombre des bénéficiaires du pèlerinage a été renforcé et élargi cette année, incluant plus de veuves et de retraités du corps de la Sûreté nationale. Ainsi, 31 veuves ont bénéficié d’une prise en charge totale, et 10 veuves d’une prise en charge partielle, tandis que le nombre des retraités ayant bénéficié de la prise en charge totale s’est élevé à 41 personnes, contre 31 d’une couverture partielle.

A cette occasion, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a remis une subvention exceptionnelle à l’ensemble des bénéficiaires en vue d’accomplir leur Hajj dans les meilleures conditions.

Dans une allocution de circonstance, Hammouchi a souligné l’importance de la sécurité spirituelle consolidée par l’accomplissement du Hajj, notant que cet aspect fait partie des piliers majeurs de l’action sociale dédiée au corps de la Sûreté nationale et de la DGST.

La réception de la délégation du pôle DGSN-DGST en partance aux Lieux Saints relève d’un engagement personnel et d’une responsabilité institutionnelle, a-t-il fait savoir, priant le Tout-Puissant d’accorder aux pèlerins les bienfaits de la santé et de guider leurs pas dans l’accomplissement des rituels du Hajj.

Hammouchi a, dans ce sens, indiqué avoir donné les instructions et les directives nécessaires à la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale en vue de garantir les conditions favorables et le soutien nécessaire aux pèlerins du pôle DGSN-DGST, invitant les pèlerins d’élever des prières pour perpétuer les bienfaits de la sécurité sur notre cher pays le Maroc et pour combler le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, des vertus de la santé et du bien-être.

S.L.