La Centrale Automobile Chérifienne lance la 3e édition du Village Auto

Fondée en 1929, La Centrale Automobile Chérifienne est l’importateur officiel au Maroc des marques : Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Skoda, Porsche, Bentley, SEAT et CUPRA.

Le groupe a toujours veillé à créer une identité forte pour chacune de ses marques, et à offrir une expérience client alignée sur les standards internationaux.

La Centrale Automobile Chérifienne a annoncé lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée le Jeudi 15 Mai 2025, le lancement de la troisième édition du Village Auto, un rendez-vous désormais bien installé dans le paysage automobile marocain.

Pendant six semaines, du 15 mai au 30 juin, les showrooms du réseau CAC à travers le pays accueilleront les visiteurs autour d’une promesse claire : une expérience client de qualité, et une immersion dans l’univers de cinq marques majeures du groupe – Audi, Volkswagen, Skoda, SEAT et CUPRA.

La CAC mise sur ses fondamentaux : qualité, fiabilité, l’innovation, standards de service, et valeur de revente. Le Village Auto s’impose comme une réponse stratégique claire à ce défi, en mettant en avant la force collective des marques du groupe, leur complémentarité, et leur positionnement premium.

La CAC maintient sa croissance et conserve sa 2e place au classement des acteurs du secteur automobile au Maroc.

Cette performance s’appuie sur :

Le renforcement de son réseau

Le lancement de nouvelles marques

Une stratégie axée sur le service, l’innovation et la proximité client

Le Village Auto 2025, c’est :

6 semaines d’opérations commerciales dans tout le Royaume

12 Villages Auto à travers le royaume : Oujda, Tétouan, Tanger, Kenitra, Rabat, Meknès, Fès, Casablanca, El Jadida, Safi, Marrakech, Agadir

Une offre multi-marques cohérente et haut de gamme

Des remises exclusives

Une qualité de service à la hauteur des attentes les plus exigeantes

Le dispositif mis en place pour cette édition repose sur une logique simple : proposer une expérience d’achat fluide, personnalisée, et engageante.

Les visiteurs pourront bénéficier de :

Remises limitées dans le temps

Un accompagnement multi-marques, avec des conseillers experts

Des solutions de financement et d’assurance intégrées

Une couverture nationale, pour un suivi client optimal.

À propos de la Centrale Automobile Chérifienne (CAC):

Fondée en 1929, la Centrale Automobile Chérifienne (CAC) est l’un des pionniers de la distribution automobile au Maroc. Importateur exclusif des marques Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, SEAT, CUPRA et ŠKODA, le Groupe CAC incarne depuis près d’un siècle l’excellence, l’innovation et la passion automobile.

Présente dans 14 villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Kénitra, El Jadida, Safi, Agadir, Laâyoune, Tanger, Tétouan, Oujda, Fès, Meknès, Béni Mellal et Marrakech), la CAC dispose d’un réseau étendu lui permettant de garantir proximité, qualité de service et accompagnement personnalisé à ses clients particuliers et professionnels.