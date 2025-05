Le nouveau Honda HR-V e:HEV 2025 débarque au Maroc

Honda enrichit sa gamme avec le lancement du tout nouveau HR-V e:HEV, un SUV compact hybride de dernière génération, présenté ce jeudi 15 mai 2025 à Casablanca par Univers Motors, importateur exclusif de la marque au Maroc. Ce modèle ambitieux se positionne comme une référence dans sa catégorie, alliant esthétique moderne, technologie avancée et souci environnemental.

Un SUV hybride pensé pour la route et pour l’environnement

Équipé d’un moteur essence 1.5L i-VTEC associé à deux moteurs électriques, le HR-V e:HEV développe une puissance combinée de 129 chevaux, pour une consommation remarquable de seulement 4,4 L/100 km. Grâce à sa motorisation hybride auto-rechargeable, il ne nécessite aucune recharge externe, tout en garantissant un excellent rendement énergétique.

Technologie et confort au rendez- vous

Le nouveau HR-V se distingue par une dotation technologique complète :

Honda Connect 9 compatible avec Apple CarPlay et Android Auto,

Le système de sécurité Honda Sensing , incluant freinage d’urgence, maintien dans la voie et régulateur adaptatif,

Caméra de recul, capteurs de stationnement, écran tactile intuitif et système audio premium.

À l’intérieur, le constructeur japonais propose un habitacle spacieux et modulable, notamment grâce aux célèbres « Magic Seats » qui permettent plusieurs configurations (Utility, Tall ou Long), offrant ainsi une flexibilité idéale pour tous les usages.

Un design premium, une sécurité de haut niveau

Visuellement, le HR-V e:HEV arbore une silhouette élégante et dynamique, avec une calandre intégrée, des phares LED effilés et des jantes en alliage de 18 pouces, affirmant son caractère robuste et raffiné.

En matière de sécurité, il intègre des systèmes de pointe :

Freinage automatique avec détection des piétons,

Alerte de franchissement involontaire avec correction,

Lecture des panneaux de signalisation,

Assistance à la descente pour plus de contrôle.

Un SUV intelligent, disponible dès maintenant

Disponible en cinq coloris, le Honda HR-V e:HEV est proposé à partir de 359 000 DH TTC. Il incarne la volonté de Honda de proposer un véhicule à la fois performant, économique et respectueux de l’environnement, sans faire de compromis sur le plaisir de conduite ou le confort.