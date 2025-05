Dar Bouazza : plusieurs plages privées démolies pour occupation illégale

Une vaste opération de démolition a été lancée ce jeudi 15 mai 2025 à Dar Bouazza par les autorités de la province de Nouaceur. Objectif : reprendre le contrôle d’un littoral accaparé illégalement par des établissements balnéaires et restaurants installés sans autorisation. Cette intervention marque une étape décisive dans la reconquête du domaine public maritime.

Plusieurs plages privées bien connues du public sont concernées par cette opération, parmi lesquelles Sunny Beach, Nomade Beach (ex-Malibu), ou encore Atlantic Boulevard. Ces établissements, déjà mis en demeure l’an passé, avaient pourtant poursuivi leurs activités malgré les avertissements officiels.

À l’origine de cette action, une inspection menée début mai par une commission intersectorielle. Celle-ci a constaté de multiples infractions au code de l’urbanisme, ainsi que l’occupation abusive de terrains publics. Face à cette situation jugée intolérable, les autorités ont choisi d’agir fermement, mettant à exécution les décisions de démolition.

Ce coup de force s’inscrit dans une campagne plus large entamée il y a plusieurs mois. Dans une première phase, plus de 300 établissements ont été ciblés à Errahma, Bouskoura, Ouled Saleh et Dar Bouazza. Plus récemment, les actions ont été étendues à certaines résidences balnéaires dont les équipements (portiques, clôtures) empêchaient l’accès libre aux plages.

Les autorités locales se veulent claires : la tolérance zéro est désormais la règle face à toute forme d’appropriation illégale de l’espace public. Les prochaines infractions ne resteront pas impunies, et les actions de terrain devraient se poursuivre dans les semaines à venir.

Cette reprise en main du littoral de Dar Bouazza illustre la volonté des pouvoirs publics de restaurer l’ordre et l’équité dans l’usage des ressources communes, et de garantir à tous les citoyens un accès libre et égal à la mer.