Night Golf Morocco : le golf nocturne s’installe au Maroc

Une nouvelle expérience immersive fait son apparition sur les greens marocains. Avec le lancement de Night Golf Morocco, le golf franchit une nouvelle étape en se réinventant dans une version nocturne, sensorielle et lumineuse. Plus qu’un simple sport, c’est désormais une expérience à vivre, entre trajectoires éclairées, ambiance exclusive et club-house animé.

Un concept novateur, entre sport et art de vivre

Night Golf Morocco propose un dispositif complet pour jouer au golf après le coucher du soleil. Grâce à un matériel LED haute visibilité, balles lumineuses, signalisation colorée, balisage des parcours et décors lumineux immersifs, le parcours se transforme en véritable spectacle visuel.

Chaque détail a été soigneusement pensé pour permettre aux amateurs comme aux golfeurs confirmés de redécouvrir le green sous un autre jour… ou plutôt, sous les étoiles. Dans une atmosphère à la fois détendue, élégante et conviviale, chacun peut vivre une expérience inédite entre amis ou collègues.

Lancement officiel à Marrakech

La première édition aura lieu à :

📍 Al Maaden Golf, Marrakech

📅 Vendredi 16 mai 2025

Une soirée exceptionnelle où se mêleront sport, lumière et gastronomie, dans un format exclusif à capacité limitée.

À propos de Night Golf Morocco

Night Golf Morocco est une initiative 100 % marocaine, née de la volonté de proposer des expériences golfiques innovantes. Elle s’adresse aux passionnés, aux curieux et à tous ceux qui souhaitent vivre le golf autrement.

Alliant innovation, esthétique et exclusivité, la marque ambitionne d’ouvrir un nouveau chapitre du golf au Maroc : plus accessible, plus vivant… et résolument plus lumineux.