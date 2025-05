Blessé, Abdelilah Benkirane rassure sur son état de santé

Mercredi dernier, Abdelilah Benkirane a été victime d’une chute, chez lui, ce qui l’a contraint à rester alité.

Sur sa page officielle, le secrétaire général du PJD a tenu à rassurer ses abonnés sur son état de santé. «J’ai glissé chez moi et je me suis blessé au niveau du genou. Heureusement, je n’ai pas eu besoin d’une intervention chirurgicale mais je dois me reposer pendant quelques jours. Je me rétablis petit à petit», a écrit Benkirane.

L’ancien chef de gouvernement a également souligné : «Je remercie tous ceux qui m’ont appelé pour prendre des mes nouvelles. Je me porte bien. Que Dieu vous préserve de tout mal».

Rappelons par ailleurs que lors d’un meeting organisé à l’occasion de la fête du Travail, Abdelilah Benkirane, secrétaire général du PJD, a tenu des propos qui ont déclenché une vive polémique sur la Toile.

L’ancien chef de gouvernement s’en est en effet pris à des Marocains qui estiment que les causes nationales doivent primer sur les causes arabes, notamment la Palestine. « Ceux qui prônent le slogan “Taza avant Gaza” sont des microbes. Les ânes valent mieux que ces personnes qui doivent se repentir auprès de Dieu », a-t-il lancé.

Tout en affirmant que « Taza est importante, et Gaza aussi », le patron du PJD a accusé les partisans de ce slogan de ne rien comprendre aux réalités du monde. Il a également précisé que le Maroc n’a aucun conflit avec les Juifs, mais que certains parmi eux s’opposent aux peuples arabes.

Ces propos jugés insultants par de nombreux citoyens ont suscité une vague d’indignation, plusieurs accusant Benkirane de stigmatiser une frange de la population préoccupée par les priorités sociales, économiques et politiques internes du Royaume.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont également appelé le PJDiste à présenter des excuses aux Marocains visés par ses propos, et à faire preuve de plus de retenue lors de ses prochaines interventions.

N.M.