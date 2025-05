Le Pavillon Temporaire : un nouveau chapitre s’ouvre au Jardin Majorelle

Un nouveau lieu d’exposition au cœur du Jardin Majorelle et un parcours repensé :

Pour la première fois depuis son ouverture au public en 1947, le Jardin Majorelle accueille un nouvel espace d’exposition entièrement dédié au jardin et à son histoire. Situé dans le jardin de la Villa Oasis, cet espace invite les visiteurs à une exploration approfondie, révélant une facette inédite de ce site emblématique.

Le Pavillon Temporaire s’intègre désormais au circuit de visite du Jardin Majorelle, en offrant une nouvelle étape dans l’expérience sensorielle du public. Ce lieu exceptionnel permet aux visiteurs d’appréhender différemment la richesse botanique et historique du jardin, dans un dialogue entre nature et architecture.

Une commande architecturale fondatrice et un concours pour imaginer le futur :

À l’occasion du centenaire du Jardin Majorelle, Madison Cox, Président de la Fondation Jardin Majorelle, a souhaité initier une nouvelle dynamique en confiant à la jeune architecte marocaine Hiba Bensalek la conception d’un pavillon de 100 m². Conçue avec des matériaux écologiques et pensée en harmonie avec le paysage environnant, cette structure éphémère inaugure une nouvelle ère. Cette architecture est prévue pour durer deux ans.

À l’entame de l’année 2026, un concours sera lancé à l’échelle nationale, invitant les jeunes architectes marocains à concevoir les futurs pavillons éphémères du jardin de la Villa Oasis. Chaque édition donnera naissance à une nouvelle structure, offrant un espace d’expression créative et d’exposition à un jeune travail d’architecture au sein du jardin, faisant écho à son histoire et à son évolution. Le prochain pavillon issu de ce concours sera installé courant 2027.

Une exposition inaugurale entre science et art :

Le Pavillon Temporaire ouvrira ses portes en même temps que l’exposition Flore Majorelle : Collection vivante, qui présente une sélection minutieuse de 20 plantes emblématiques ou rares du jardin, choisies parmi les 400 espèces qui le composent. Cette sélection a été réalisée par Dean G. Kelch, botaniste californien de renom.

Cette exposition explore à la fois l’approche scientifique des plantes, étudiées sous le regard des botanistes, et leur interprétation artistique sous la direction de Jaimal Odedra. Ainsi, l’équipe graphique du Jardin Majorelle a-t-elle réalisé une série d’illustrations originales spécialement créées pour l’occasion, qui mettent en lumière la singularité et la beauté des plantes sélectionnées. En croisant toutes ces perspectives, Flore Majorelle propose une immersion sensorielle et éducative dans le patrimoine végétal du jardin.

Biographies

Hiba Bensalek

Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse et de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La-Villette, elle a exercé à Paris avant de rentrer au Maroc pour partager les connaissances et l’expertise acquises pendant cette phase d’expérimentation. Elle a ainsi travaillé au sein de l’Agence Urbaine de Marrakech, s’initiant aux enjeux urbains de la ville, et développant une connaissance approfondie du territoire marocain et de son évolution. En parallèle, elle a enseigné à l’École Nationale d’Architecture de Marrakech, inspirant et formant la prochaine génération d’architectes marocains. Désormais, elle est à la tête de sa propre agence d’architecture, Le QG, Agence d’Architecture et d’Urbanisme. Elle travaille notamment sur la préservation du tissu ancien en médina et sur des projets intégrés où elle défend sa propre vision de l’architecture, qui allie une profonde compréhension du savoir-faire et des techniques ancestrales marocaines à une vision contemporaine et durable.

Dean G. Kelch

Botaniste californien, spécialiste des plantes succulentes et de la flore aride, Dean G. Kelch est reconnu pour son expertise en taxonomie et en conservation des plantes. Il a travaillé avec de nombreuses institutions botaniques de renom et a contribué à la classification de plusieurs espèces végétales rares. Sa collaboration avec la Fondation Jardin Majorelle s’est illustrée à travers divers projets scientifiques et artistiques, notamment l’exposition Cactus au Musée Yves Saint Laurent Marrakech et plusieurs publications sur la biodiversité du jardin. Passionné par la préservation des écosystèmes arides, il œuvre à sensibiliser le public à l’importance de la diversité botanique et à sa sauvegarde.