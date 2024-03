Jardin Majorelle : visiteurs, attention à l’achat de faux billets !

Niché au cœur de Marrakech, le Jardin Majorelle attire des visiteurs du monde entier grâce à sa renommée internationale. Une récente observation a mis en lumière l’importance de réserver et d’acheter les billets exclusivement via la billetterie officielle en ligne.

Des incidents récents ont été signalés concernant l’achat de billets auprès de sites non autorisés, entraînant des désagréments pour les visiteurs et impactant négativement leur expérience. « Les détenteurs de billets non conformes risquent de se voir refuser l’accès au Jardin Majorelle, au Musée Pierre Bergé des arts berbères et au Musée Yves Saint Laurent Marrakech », indique-t-on.

En optant pour l’achat direct sur la billetterie en ligne officielle, les visiteurs bénéficient d’une garantie d’authenticité des billets, de tarifs officiels et d’un processus de réservation simple et sécurisé.

La billetterie officielle en ligne est disponible via le lien www.tickets.jardinmajorelle.com pour ceux qui souhaitent planifier leur visite en toute tranquillité.