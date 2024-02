Le centenaire du Jardin Majorelle, célébré tout au long de l’année 2024

Le Jardin Majorelle et la Fondation Jardin Majorelle se réjouissent de célébrer cette année les cent ans du Jardin, un siècle d’éclat avec une année ponctuée de festivités et d’événements culturels pour le plaisir des visiteurs nationaux et internationaux.

Dans un communiqué, le Jardin Majorelle indique que ce centenaire s’annonce comme une célébration extraordinaire rappelant un siècle d’émerveillement et de partage au cœur de Marrakech.

Cette oasis exotique est chargée d’histoire depuis 1924, date à laquelle le peintre français Jacques Majorelle acquit un terrain, situé à la limite de la Palmeraie de Marrakech, où il construisit une villa et planta un jardin, précise la même source, notant que ce lieu est devenu au fil des ans un symbole incontournable de la ville ocre, ouvert au public par son créateur.

Le Jardin Majorelle est une expérience unique où l’histoire, la nature, la culture se mêlent dans un tableau enchanteur, poursuit le communiqué, rappelant qu’en 1980, feus Pierre Bergé et Yves Saint Laurent deviennent propriétaires de ce lieu mythique, devenu l’un des sites touristiques les plus visités au Maroc.

« Avec une végétation luxuriante, le jardin abrite également deux musées emblématiques : le musée Pierre Bergé des arts berbères et le Musée Yves Saint Laurent Marrakech. Ces espaces culturels ajoutent une dimension artistique à cette oasis offrant un voyage immersif aux amateurs de la nature et de la créativité », ajoute-t-on.

Dans le cadre du centenaire du Jardin Majorelle, des expositions, des rencontres, des conférences, des concerts et des projections seront proposés au public tout au long de l’année 2024, conclut le communiqué.