Maroc : Interception de 156 migrants en route vers les Canaries

Par LeSiteinfo avec MAP

Des éléments des Forces Armées Royales (FAR) chargés de la surveillance du littoral ont intercepté lors de deux opérations distinctes, le 7 mai à environ 47 km au sud-ouest de Sidi Ifni, et à 51 km au nord-est du port de Tan-Tan, un total de 156 candidats à la migration irrégulière qui comptaient rejoindre les Îles Canaries à bord de cinq embarcations pneumatiques, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d’être remises à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, ajoute la même source.