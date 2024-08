Ifrane célèbre la Journée nationale du migrant

La province d’Ifrane a organisé, samedi, une rencontre de communication à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du migrant.

Cette rencontre, marquée par la présence notamment du gouverneur de la province, Abdelhamid El Mazid ainsi que de nombreux Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) originaires d’Ifrane, a mis en lumière les opportunités et les perspectives d’investissement offertes à la communauté marocaine établie à l’étranger.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Hamid Ibrahimi a souligné que cette rencontre est une occasion propice pour informer les MRE des différents programmes lancés dans un grand nombre de secteurs, dont l’habitat.

Il a rappelé dans ce sens l’axe relatif au nouveau programme national d’aide directe au logement, rappelant la campagne nationale initiée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville sous le thème « l’Urbanisme et l’Habitat au service des Marocains Résident à l’Etranger ».

Il a indiqué que l’ensemble des composantes du ministère aux niveaux central et régional sont mobilisés à cette occasion pour fêter cet évènement en étroite concertation et coordination avec les autorités provinciales.

Selon lui, l’objectif escompté consiste à informer les MRE des derniers programmes et projets liés au secteur de l’urbanisme et de l’habitat, notamment le programme national d’aide directe au logement, les prestations offertes par les agences urbaines et les offres exceptionnelles présentées par le groupe Al Omrane.

M. Ibrahimi a mis en relief l’importance d’organiser une campagne nationale en faveur des MRE dans le but d’étaler les avantages qui leurs sont accordés par le nouveau programme national d’aide directe au logement.

Cette campagne nationale, a-t-il ajouté, se caractérise par l’organisation de tables rondes et de journées portes ouvertes et la mise en place d’espaces d’accueil dans les points frontaliers, dans les aires de repos stratégiques et les espaces publics.

La campagne nationale est marquée également par l’organisation d’une caravane mobile qui sillonnera plus de 20 villes et qui fera escale le 20 août à Ifrane.