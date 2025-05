Marrakech : hausse des exportations de l’artisanat

Par LeSiteinfo avec MAP

Les exportations de produits de l’artisanat à Marrakech ont enregistré une hausse de 24% au cours du premier trimestre de l’année 2025, comparativement à la même période de l’année précédente.

Selon les données de la direction régionale de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire de Marrakech-Safi, cette progression est attribuée principalement à l’augmentation des exportations de tapis, de produits en cuivre, ainsi que de bijoux et objets de joaillerie.

Pour ce qui est des produits les plus exportés durant cette période, la même source précise qu’il s’agit des tapis, des articles en céramique et pierre, et des objets en cuivre, représentant à eux seuls plus de la moitié des exportations artisanales de la Cité Ocre.

Les tapis se positionnent en tête des exportations avec 30% du total, suivis par la céramique et les articles en pierre (15%) et le cuivre (13%), détaille la même source, notant que les exportations de tapis ont affiché une progression notable de 79%, suivies des objets en cuivre (+66%) et des produits de bijouterie (+58%), par rapport au premier trimestre de 2024.

Les États-Unis constituent la première destination des produits artisanaux de Marrakech, avec une part de 44% des exportations au premier trimestre 2025, suivis par la France (18%) et l’Espagne (11%), conclut-on.