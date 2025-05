Table ronde: course à la connectivité pour la CAN 2025 et le Mondial 2030 (VIDEO)

Bien que des progrès aient été réalisés, notamment avec la généralisation du déploiement de la 4G – bientôt la 5G – et de la fibre optique, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux exigences d’événements comme la CAN 2025 ou la Coupe du monde 2030. L’enjeu est énorme. Dans les stades et en dehors, la connectivité joue un rôle clé dans l’expérience des spectateurs, la diffusion en direct et le rayonnement international du pays. Pour en parler, le groupe Horizon Press a organisé une table ronde dédiée.

Essentielle tant pour la diffusion et le partage que pour l’expérience des spectateurs, la connectivité est un des axes prioritaires sur lesquels repose la réussite des grands événements sportifs, et pas que, que le Maroc s’apprête à organiser, notamment la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030.

Le sujet est peu ou pas évoqué pour autant. Et pourtant, plus qu’une nécessité, c’est une exigence. D’où la pertinence de la table ronde organisée par le groupe Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des Inspirations Eco.

Animé par Hicham Bennani, directeur général délégué en charge du pôle éditorial du groupe, le débat a vu intervenir opérateurs et acteurs de premier plan: Mohamed Bennis, B2B sales director à Orange Maroc, Mehdi Sekkouri Alaoui, directeur général de Stadia et président de la Fédération marocaine des professionnels du Sport, Zaki Lahbabi, directeur général de TSM, agence spécialisée en marketing sportif et Taoufik Radi Benjelloun, founder et CEO de Play Management Group. Tous sont unanimes : si le Maroc a franchi bien des étapes, beaucoup à reste à faire.