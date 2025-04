Vente de billets : la FRMF signe un partenariat stratégique

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, jeudi, la signature d’un contrat de sponsoring et de partenariat stratégique avec webook.com, leader mondial dans le domaine de la billetterie électronique.

Selon un communiqué de l’instance fédérale, ce partenariat vise à opérer un changement qualitatif dans la gestion des billets pour les matchs et compétitions organisés par la FRMF, en adoptant une plateforme numérique avancée permettant aux supporters d’acheter leurs billets en ligne, tout en garantissant un accès fluide et sécurisé aux stades. Il s’accompagne également de services personnalisés pour les supporters.

Aux termes de cet accord, webook.com devient le sponsor officiel de la FRMF et son partenaire technologique exclusif pour le système de billetterie. L’entreprise se chargera de fournir toutes les solutions numériques liées à la vente et à la gestion des billets, tant pour les matchs nationaux que pour les compétitions internationales organisées par la Fédération, précise la même source.

La FRMF souligne que cette collaboration s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à améliorer le confort des supporters, à renforcer la transparence dans le processus de billetterie, et à soutenir les entreprises nationales contribuant au développement du secteur sportif.

Pour sa part, webook.com exprime sa fierté quant à ce partenariat, qu’elle considère comme une opportunité de réaffirmer son engagement envers le football national, et de contribuer à son rayonnement continental et international en proposant des solutions technologiques innovantes répondant aux plus hauts standards de qualité et de professionnalisme.

« Cette démarche illustre l’engagement de la FRMF à poursuivre la modernisation de ses structures et à élever la qualité des services offerts aux supporters, consolidant ainsi la position du Maroc en tant qu’acteur sportif de premier plan à l’échelle africaine et mondiale », conclut le communiqué.