Décès d’Ahmed Faras: les condoléances de Fouzi Lekjaa

L’ancien international marocain Ahmed Faras est décédé, mercredi à Mohammedia, à l’âge de 78 ans, des suites d’une longue maladie.

Fouzi Lekjaa, le président de la FRMF, a ainsi tenu à adresser, au nom des membres du Comité Directeur de la Fédération, ses sincères condoléances et sa compassion à la famille et aux proches de feu Ahmed Faras et à toute la grande famille du football marocain.

«Feu Ahmed Faras, qui a marqué de son empreinte l’histoire du football national, a porté le maillot de l’Equipe Nationale « A » à plusieurs reprises et a été l’un des artisans de la consécration des Lions de l’Atlas à la CAN Ethiopie-1976. Feu Faras avait également remporté le ballon d’Or Africain en 1976 et a été l’un des joueurs emblématiques du Sporting Club Chabab Mohammedia (SCCM)», peut-on lire sur le site de la FRMF.

Et d’ajouter : «Puisse Dieu lui accorder sa sainte miséricorde et l’accueillir dans son vaste paradis. Nous Sommes à Dieu et à Lui Nous retournons».

Ahmed Faras sera inhumé jeudi à Mohammedia après, la prière d’Addohr.

N.M.