Feuille de route pour l’emploi: Akhannouch préside une réunion à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, une réunion de travail consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Feuille de route pour le secteur de l’emploi, annoncée par le gouvernement en février dernier, en présence des représentants des différents départements ministériels concernés.

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre d’une série de séances de travail dédiées au suivi de la mise en oeuvre de cette feuille de route, a été l’occasion de passer en revue les différentes mesures opérationnelles visant à stimuler le marché de l’emploi, érigé en priorité gouvernementale. À cette occasion, le Chef du gouvernement a souligné la mise en place d’un dispositif de gouvernance visant à assurer la coordination des interventions des différents départements concernés, mettant en avant la création d’un comité de pilotage chargé du suivi de la feuille de route, ainsi que d’un comité ministériel pour l’emploi, chargé de veiller à l’état d’avancement des initiatives inscrites dans cette feuille.

Il a fait état d’une évaluation périodique des résultats des initiatives, en vue de mesurer leur impact sur les principaux indicateurs d’emploi et d’apporter les ajustements nécessaires, a-t-il ajouté.

Akhannouch a, par ailleurs, réitéré son appel à l’ensemble des intervenants dans le secteur de l’emploi à se mobiliser davantage et à renforcer la coordination en vue de consolider l’efficacité des interventions publiques inscrites dans le cadre de la feuille de route, à laquelle le gouvernement a alloué une enveloppe budgétaire de près de 15 milliards de dirhams en vue de promouvoir l’emploi.

De son côté, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a affirmé, dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, que tout acte d’investissement doit être générateur d’emplois stables et suffisants.

Le ministre a insisté, dans ce sens, sur la nécessité de « faciliter la tâche de tout entrepreneur afin que son projet d’investissement puisse voir le jour et se traduise par la création d’opportunités d’emploi « .

Il a, par ailleurs, souligné que cette réunion marque le début d’une série de rencontres opérationnelles destinées à dégager des mesures concrètes, à la suite de la circulaire relative à la feuille de route pour l’emploi, précisant que cette séance était spécifiquement consacrée à la relation entre l’investissement et l’emploi.

« Pour la première fois dans l’histoire des politiques de l’emploi dans le Royaume, nous sommes dans une logique ou chaque département ministériel productif est responsabilisé », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il a été procédé à « l’identification de nombre de sujets précis qui requièrent des actions concrètes car la création d’emplois à partir des investissements ne passe pas seulement par des initiatives mais également par des autorisations et des cahiers de charges ».

Sekkouri a, en outre, fait savoir que cette réunion a permis aussi de débattre de la question du financement de la TPME, tout en pointant de façon précise le type de problème rencontrés par les entreprises.

De son côté, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a mis en avant l’importance de l’opérationnalisation des orientations de la feuille de route relative au secteur de l’emploi.

Qualifiant ce chantier de « prioritaire », Mezzour a fait remarquer que l’ensemble des départements gouvernementaux sont fortement mobilisés, avec des mesures détaillées, des objectifs fixés et un suivi opérationnel périodique pour faire face aux différents défis.

« Il s’agit de suivre et d’évaluer toutes les mesures mises en place à même de créer de l’emploi en faveur des jeunes le plus rapidement possible, un emploi qui valorise toutes les opportunités offertes dans ce sens », a-t-il dit.

S.L.