L’ONCF tient son conseil d’administration

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a tenu son Conseil d’Administration, sous la présidence de Monsieur Abdessamad KAYOUH, Ministre du Transport et de la Logistique. Les travaux de cette session ont été consacrés à l’arrêté des comptes sociaux et consolidés du groupe ONCF pour l’exercice 2024.

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur le Ministre a tenu à mettre en exergue les avancées majeures réalisées par le Groupe ONCF au cours des deux dernières décennies, sous l’impulsion de la Vision Éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste. Il a également souligné que grâce au déploiement de projets structurants d’envergure, l’ONCF s’affirme comme un acteur central du paysage national de la mobilité, en plaçant le rail au cœur d’un modèle de transport durable, décarboné et à fort impact socio-économique.

Pour sa part, Monsieur Mohamed Rabie KHLIE, Directeur Général de l’Office National des Chemins de Fer,

a souligné que l’année 2024 s’est distinguée tout d’abord par une avancée majeure dans le lancement du nouveau cycle de développement de l’Office, avec des partenariats stratégiques conclus sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu Le Glorifie, visant à accompagner la mise en œuvre du projet emblématique d’extension de la ligne à grande vitesse entre Kenitra et Marrakech, à soutenir la modernisation du secteur ferroviaire, et à impulser le développement d’une industrie nationale du rail.

Poursuivant son intervention, Monsieur Mohamed Rabie KHLIE a mis en exergue la performance remarquable enregistrée par l’Office en 2024, marqué par une évolution significative de ses principales activités. Ces performances témoignent de la résilience du modèle ONCF et de la pertinence des choix stratégiques opérés pour accompagner les mutations du secteur de la mobilité au Maroc.

L’activité voyageurs a poursuivi sa dynamique de croissance, portée par une offre de mobilité élargie, des services toujours plus innovants et une qualité renforcée, aussi bien en gare qu’à bord des trains. Plus de 55 millions de voyageurs ont ainsi choisi le train pour leurs déplacements, marquant une progression de 4 % par rapport à 2023. Cette performance s’est également traduite sur le plan financier, avec un chiffre d’affaires atteignant 2,763 milliards de dirhams, en hausse de 8% par rapport à l’exercice précédent.

Symbole de performance et d’engagement durable, Al Boraq, premier train à grande vitesse du continent, a célébré en 2024 son 6ème anniversaire. Cette année encore, il a confirmé son attractivité en franchissant le seuil des 5,5 millions de voyageurs transportés, soit une hausse de 6% par rapport à 2023, générant un chiffre d’affaires de 780 millions de dirhams (+11%).

En ce qui concerne le segment fret et logistique, l’ONCF enregistre une progression continue

de ses principaux indicateurs, attestant de sa résilience et sa trajectoire de croissance.

Le chiffre d’affaires de l’activité fret a atteint 703 millions de dirhams, marquant une hausse

de 10% par rapport à 2023. Cette performance, principalement due à la bonne dynamique des activités conteneurs et logistique, a portée sur un volume global de 8,5 millions de tonnes, soit une augmentation de 2% par rapport à l’année précédente.

Quant au transport du phosphate, il a connu une reprise notable avec plus de 12,8 millions de tonnes de phosphates transportées, soit +46% par rapport au même exercice de l’année précédente, générant un chiffre d’affaires de 1,136 milliard de dirhams (+27%).

Ainsi, le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 a franchi le seuil des 4,8 milliards de dirhams, porté par la progression continue de l’activité Voyageurs et la reprise du transport des phosphates. À elle seule, l’activité Voyageurs

a contribué à hauteur de pratiquement 62 % au chiffre d’affaires généré par le trafic au titre de l’année 2024.

Par ailleurs et malgré un contexte inflationniste, l’ONCF a su maintenir une gestion efficiente de ses charges d’exploitation. Cette performance s’est traduite par un EBITDA qui a atteint 1,95 milliard de dirhams en 2024, contre 1,57 milliard en 2023 et 900 millions de dirhams en 2019, 1ère année de mise en exploitation des projets du dernier cycle de développement.

Cette évolution s’inscrit pleinement dans la trajectoire définie dans le business plan de l’Office et reflète l’efficacité et la solidité du modèle d’exploitation ferroviaire marocain.

En ce qui concerne le résultat d’exploitation, celui-ci ressort à l’équilibre, soutenu principalement par les bonnes performances de l’activité voyageurs. Hors amortissement de l’infrastructure, le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 1,2 Milliard de Dirhams, reflétant l’excellente performance de l’ONCF en tant qu’opérateur ferroviaire. Aussi, le résultat net hors charges de l’infrastructure de l’Office est bénéficiaire de 898 MDH.

En terme d’investissement, l’ONCF a mobilisé un volume d’investissement d’environ 2 milliards

de dirhams en 2024, principalement pour le maintien de la performance de l’outil de production et la préparation du nouveau cycle de développement avec des projets structurants à l’horizon 2030 : Extension de la ligne à grande vitesse vers Marrakech avec de nouveaux services de proximité RER dans les principales régions, l’acquisition d’une nouvelle flotte de trains, maintien de la performance sur le réseau existant…

L’Office confirme ainsi ses actions en faveur de projets structurants à fort impact, visant à améliorer la mobilité durable, favoriser le développement harmonieux des territoires, dynamiser l’écosystème industriel ferroviaire national, renforcer la compétitivité logistique, tout en stimulant l’emploi et la création de valeur.

Enfin, l’Office confirme sa politique RSE avec la poursuite de sa transition énergétique marquée par la circulation de 90% des trains électriques à l’énergie verte depuis début 2024.

À l’issue de la séance, Monsieur le Ministre ainsi que les membres du Conseil d’Administration ont salué les efforts remarquables déployés par l’ensemble des collaborateurs de l’Office, soulignant leur contribution déterminante à l’atteinte des objectifs fixés et à l’anticipation des enjeux de la mobilité durable.