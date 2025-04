Autoroutes : le Maroc étend son réseau à plus de 2.100 km

Par LeSiteinfo avec MAP

Le réseau national des voies express au Maroc s’étend actuellement sur près de 2.177 km, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants.

Répondant à des questions sur les infrastructures routières, Baraka a précisé que les principaux projets en cours concernent la voie express reliant Tiznit à Dakhla et celle connectant Fès à Taounate via la route nationale N8, ainsi que la connexion entre le port Nador West Med et les villes de Nador, Driouch et Kassita.

Le ministre a également cité la voie express Tétouan-Chefchaouen via la route nationale N2, outre les axes Marrakech-Safi et Marrakech-Kelaâ Sraghna ainsi que l’étude de la faisabilité d’une voie express dans la région de Drâa-Tafilalet.

Par ailleurs, il a souligné que son département s’est engagé dans une dynamique soutenue pour réaliser ces infrastructures, en raison de leur rôle dans l’amélioration de la qualité du service offert aux usagers tout en garantissant leur sécurité.

Parallèlement à l’extension du réseau des voies express, M. Baraka a mis en avant les transformations majeures des infrastructures routières, à travers l’élargissement du réseau autoroutier national, la modernisation des réseaux routiers régionaux et provinciaux et la mise en œuvre de projets structurants, en parfaite cohérence avec les principes de l’équité spatiale.

Dans ce contexte, il a fait savoir que le réseau autoroutier atteint actuellement 1.800 km, ajoutant qu’un nouveau programme, à l’horizon 2030, est en préparation entre l’État et la Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), afin de concevoir une vision prospective pour le développement de ces infrastructures.

Parmi les projets phares menés par le ministère via ADM, M. Baraka a cité le triplement des autoroutes sur l’axe Casablanca-Berrechid et sur l’autoroute de contournement de Casablanca, la réalisation de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid sur 30 km, ainsi que le projet d’autoroute continentale Rabat-Casablanca sur 59 km, dont la mise en service est prévue à l’horizon 2029.

Le ministre a également souligné l’accélération des travaux de l’autoroute reliant Guercif à Nador sur 104 km, qui permettra de connecter le port Nador West Med au réseau autoroutier national pour un investissement de 7,9 milliards de dirhams (MMDH).

Dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030, M. Baraka a précisé que son département, en coordination avec l’ensemble des partenaires, a élaboré une vision pour la mise à niveau des axes routiers desservant plusieurs grandes villes et villes périphériques appelées à bénéficier des retombées de cet événement, relevant que 30 villes connaîtront la réhabilitation de leurs tronçons routiers.

S’agissant de l’entretien et la préservation du réseau routier, le ministre a indiqué que près de 3 MMDH (environ 46% du budget alloué aux routes) sont mobilisés annuellement pour la maintenance des routes en mauvais état, la réhabilitation des ouvrages d’art menaçant ruine et le renforcement des ponts afin d’accompagner l’accroissement du trafic routier.