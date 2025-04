Rabat abrite la Conférence Africaine des Agents de Football

Après Abodja et Nairobi , Rabat sera la capitale du football africain en accueillant la 3ᵉ édition de la Conférence Africaine des Agents de Football – AFAC 2025.

La capitale du Royaume du Maroc se prépare à accueillir la 3ᵉ édition de la Conférence Africaine des Agents de Football (AFAC 2025), du 28 au 30 avril prochains, à l’hôtel Four Seasons Rabat à Kasr Al Bahr. Organisé par l’Association des Agents de Football Africains (AFAA) en partenariat avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), cet événement bénéficie du soutien et la participation de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Après Abuja (Nigeria) en 2023 et Nairobi (Kenya) en 2024, cette troisième édition marque un tournant stratégique pour la profession d’agent de football sur le continent. AFAC 2025 réunira à Rabat des figures majeures du football mondial, des décideurs politiques, des représentants d’institutions sportives internationales ainsi que des experts en innovation et en digitalisation du secteur.

Présences institutionnelles de haut niveau

L’événement sera honoré par la présence de M. Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, de M. Daniel Gonçalves de Freitas, représentant de la FIFA, ainsi que de représentants des gouvernements marocains et africains, notamment des ministères en charge du sport et de la digitalisation.

Le Maroc, un choix naturel pour l’AFAC

Fort d’une stratégie ambitieuse axée sur la modernisation des infrastructures sportives, la formation des talents et la diplomatie sportive, le Maroc se positionne aujourd’hui comme un acteur central du développement du football en Afrique. Pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et coorganisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, le Royaume représente un cadre idéal pour cette conférence panafricaine.

Cet évènement connaîtra aussi la présence de très grands noms du monde footballistique mondial et sera couronnée par une très grande annonce très importante pour le monde organisationnel de l’eco système du ballon rond

Une programmation riche et stratégique

La conférence s’articulera autour de trois journées rythmées par des panels, keynotes et ateliers animés par des experts internationaux. Les thématiques abordées incluront :

Le rôle des décideurs politiques dans la structuration d’un écosystème durable

La montée en puissance des agents licenciés par la FIFA

La digitalisation du football africain comme levier d’innovation et d’inclusion

Le développement du football féminin, entre défis et opportunités à l’échelle mondiale

La dernière journée sera consacrée aux enjeux de gouvernance et d’éthique, avec un focus sur des problématiques sensibles telles que :

Le recrutement et la représentation des mineurs

La lutte contre la traite des êtres humains dans le sport

Temps forts de l’édition 2025

Parmi les moments clés de cette édition figurent :

Une très grande annonce sera faite lors de l’événement (le 28 avril)

À propos de l’AFAA

L’Association Africaine des Agents de Football (AFAA) regroupe des intermédiaires licenciés selon les normes de la FIFA. Elle œuvre pour la représentation, le bien-être et la gestion de carrière des footballeurs africains, sur le continent et à l’échelle internationale.

À propos du département Agents (FIFA)

Le département Agents, rattaché à la Sous-Division Réglementation du Football de la FIFA, supervise la mise en œuvre du nouveau Règlement sur les Agents. Il gère les procédures de licence, les litiges via la Chambre des Agents du Tribunal du Football, et assure le respect des objectifs stratégiques 2023–2027 pour un football mondial plus transparent et professionnel.