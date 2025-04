Gitex Africa : Concentrix présente ses nouveautés autour de l’IA à Marrakech (VIDEO)

Marrakech accueille du 14 au 16 avril à Marrakech un des plus grands salons technologiques du continent africain, ,le Gitex Africa 2025. L’événement rassemble des acteurs majeurs de l’innovation, des startups, des décideurs publics, des investisseurs et des experts du numérique venus du monde entier.

Organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, Gitex Africa 2025 met en lumière les avancées technologiques dans des domaines clés comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la fintech, la santé digitale, la smart city et bien d’autres.

Il représente une plateforme stratégique pour présenter les solutions africaines, favoriser les partenariats internationaux et stimuler la transformation numérique du continent.

Le Site Info y était ce lundi matin pour l’ouverture officielle et a rencontré des acteurs clés de cet événement dont la marque Concentrix.

« Gitex Africa est un événement majeur en Afrique, il est catalyseur de tout l’écosystéme du digital et de technologie en Afrique. Il nous paraissait important de renouvelever la confiance qu’on a vis à vis du Gitex », souligne Redouane Mabchour, General Manager Maghreb de Concentrix.

« On est venu avec plein d’idées en tête. On ouvre la branche consulting au travers de l’expérience client très digitalisée. On a pas mal de choses à présenter durant ces trois jours sur les sujets de l’IA », ajoute t-il.

Pionnier de l’outsourcing au Maroc depuis plus de 22 ans, Concentrix ( anciennement Webhelp) franchit une nouvelle étape en lançant un pôle de conseil en stratégie, transformation digitale et expérience client, pour accompagner les entreprises marocaines dans leur évolution . Cette offre combine expertise stratégique, technologies innovantes, et accompagnement sur mesure pour répondre aux enjeux de modernisation.

A travers ces priorités :

● Stratégie digitale et transformation : un accompagnement de bout en bout de la vision à l’exécution.

● Solutions technologiques avancées : intégration des outils IA, de l’automatisation des processus, et de la data pour stimuler la performance et l’innovation ;

● Optimisation de la performance et expérience client omnicanal : créer des parcours engageants et personnalisés.

● Montée en compétences et formation des équipes autour de la centricité client.

En renforçant son ancrage local, Concentrix entend accompagner activement la stratégie nationale de transformation numérique, avec fierté et engagement, en mettant son expertise mondiale au service de l’écosystème marocain.