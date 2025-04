Tempête Olivier : quel impact sur le Maroc ?

Houcine Youaabed, chef du service de communication à la Direction générale de la météorologie, a déclaré que la dépression baptisée « Olivier », actuellement centrée au large de l’océan Atlantique à l’ouest des îles Canaries, commence à influencer progressivement les conditions météorologiques au Maroc depuis le début de cette semaine.

Dans une déclaration à Le Site Info, Youaabed a expliqué que cette dépression entraîne la remontée de masses d’air tropical chaud en provenance du désert du Sahara vers le sud et le centre du pays, provoquant ainsi une hausse notable des températures, en particulier à l’intérieur des terres, notamment dans la plaine de Tadla, la région de Rhamna, l’intérieur du Souss ainsi que les provinces du Sud.

Il a ajouté que certaines régions connaîtront des vents relativement forts, notamment les reliefs de l’Atlas, l’Oriental et les zones centrales, avec la possibilité de tempêtes de sable locales dans l’Oriental et le nord des provinces du Sud.

Le responsable a indiqué que cette dépression devrait progressivement se rapprocher des côtes atlantiques occidentales du Maroc à partir de jeudi. Son influence devrait alors s’étendre au nord et au centre du pays, avec un temps instable prévu en raison de la persistance de cette dépression. Le ciel sera généralement nuageux, avec des pluies attendues sur le Haut Atlas et ses versants orientaux, ainsi que des averses éparses au nord-ouest du pays.

Enfin, Youaabed a précisé que pour la période allant de vendredi à mardi, les prévisions annoncent un temps variable et partiellement nuageux. L’approche de la dépression des côtes atlantiques nord pourrait entraîner une remontée d’humidité tropicale depuis le sud. Si celle-ci entre en collision avec des masses d’air froid en altitude venues du nord, cela pourrait provoquer une instabilité atmosphérique, donnant lieu à des pluies ou à des averses orageuses isolées, notamment sur le nord et le centre du pays, l’Atlas, le sud-est et l’Oriental.