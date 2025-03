Visage marocain de l’excellence 2024 : retour sur une soirée inoubliable (VIDEO)

Hier soir, le prestigieux Prix Visage Marocain de l’Excellence 2024 a illuminé le Casablanca Marriott, réunissant des personnalités inspirantes et des figures influentes de divers horizons. Cet événement, organisé en partenariat avec la BMCI, a rendu hommage à celles et ceux qui, par leur engagement et leurs réalisations, façonnent un Maroc dynamique et prometteur.

Une reconnaissance des parcours d’exception

La cérémonie a mis en avant des lauréats aux parcours remarquables, incarnant l’innovation, l’entrepreneuriat, le sport et l’engagement social. Plus qu’une distinction, ce prix représente une reconnaissance de leur contribution à l’évolution du pays et un message fort d’encouragement pour les générations futures.

“Le Prix Visage Marocain de l’Excellence incarne notre volonté de célébrer les talents et les initiatives qui façonnent un avenir prospère pour notre pays.”

— Hind Chaouat, fondatrice de Visage du Maroc et créatrice du concept.

Une soirée d’exception

Les invités ont eu l’opportunité d’échanger avec les lauréats et de découvrir leurs histoires inspirantes. Ce fut un moment privilégié de rencontre et de réflexion sur l’avenir du Maroc à travers les réussites et initiatives de ses talents.

Liste des lauréats (par ordre aléatoire) :

Youness Ahallal, pionnier de la chirurgie robotique intercontinentale, ayant réalisé la première prostatectomie robotique entre Shanghai et Casablanca.

Rahma El Mouden, entrepreneure et auteure, dont la biographie raconte son ascension de femme de ménage à femme d’affaires aux Pays-Bas.

Noor Slaoui, cavalière olympique, première femme arabe à concourir en concours complet aux JO de Paris 2024.

Moncef Belkhayat, homme d’affaires et ex-ministre, ayant renforcé Dislog Group par des levées de fonds et des acquisitions stratégiques en Europe.

Hind Laidi, Présidente de l’ONG Jood, engagée dans des initiatives solidaires, notamment l’installation de tentes pour les sinistrés du séisme d’Al Haouz.

Hassan Baraka, nageur de l’extrême, premier Marocain à traverser la Manche à la nage et auteur de La quête du mutant.

Abdelmalek Alaoui, expert en stratégie, nommé Senior Fellow à l’Université d’Oxford pour son leadership en développement économique.

Kenza Lahlou, fondatrice d’Outlierz Ventures, qui soutient des startups africaines et a rejoint l’Oxford Venture Finance program.

Hajar Mousannif, experte en intelligence artificielle, ayant présidé le TinyML EMEA Innovation Forum et initiatrice du premier robot humanoïde marocain Shama.

Ghita Mezzour, ex-ministre, instigatrice de la stratégie Digital Morocco 2030 et fondatrice de Decisive AI.

À propos de Visage du Maroc

Visage du Maroc est une initiative unique dédiée à la valorisation des talents marocains et des parcours d’exception. À travers ses actions et publications, elle met en lumière des figures inspirantes qui contribuent au rayonnement du Maroc sur la scène nationale et internationale.

À propos de Hind Chaouat

Fondatrice de Visage du Maroc et dirigeante de l’agence byHindChaouat, Hind Chaouat est une experte en image et en communication stratégique, spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants et personnalités influentes. Engagée dans la mise en valeur des talents marocains, elle conçoit des projets qui allient excellence, visibilité et impact. Son approche unique fait de Visage du Maroc un espace de reconnaissance et d’inspiration, au service des figures qui incarnent le dynamisme et l’ambition du pays.