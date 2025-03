Hiver exceptionnel : le Maroc reçoit le double de pluie que d’habitude

La Direction Générale de la Météorologie a annoncé que le Maroc a enregistré, depuis le 22 février dernier, d’importantes précipitations pluviales et neigeuses, résultant de conditions climatiques particulièrement humides.

On peut affirmer que le pays a reçu plus du double des précipitations habituelles pour cette période, contribuant ainsi de manière significative à la réduction du déficit hydrique et à l’amélioration des ressources en eau.

Selon la Direction, les quantités de pluie enregistrées varient entre « 8 mm à Tan-Tan » et un maximum de « 349 mm à Tanger ». Par ailleurs, d’importantes chutes de neige ont été observées dans les massifs du « Haut Atlas » et du « Rif », atteignant : 60 cm au mont Azourki (Azilal), 40 cm à Itzer (Midelt), 30 cm à Zaouiat Ahensal et Tabant (Azilal), 25 cm à Bou Iblane, 15 cm à Oukaïmeden.

Concernant le bilan de la saison agricole, la moyenne des précipitations enregistrées au Maroc entre le « 1er septembre 2024 et le 15 mars 2025 » s’élève à « 112 mm », soit une augmentation de « 85 % » par rapport à la moyenne habituelle et à l’année précédente.

Enfin, le bassin Guir-Ziz-Ghris affiche un excédent depuis le début de l’année hydrologique, grâce aux fortes précipitations enregistrées dans le sud-est du Maroc au cours du mois de septembre.