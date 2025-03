GITEX Africa 2025 : une troisième édition historique à Marrakech

Le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, l’Agence du Développement du Digital et l’organisateur de GITEX Africa Morocco 2025 annoncent la tenue d’une troisième édition historique à Marrakech.

Innovation, investissements et transformation numérique : le rendez-vous incontournable du digital en Afrique promet une édition inédite avec de nouveaux sommets et des initiatives d’envergure.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, la troisième édition tant attendue de GITEX Africa Morocco se tiendra du 14 au 16 avril 2025 à Marrakech. Porté par le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, en partenariat avec l’Agence du Développement du Digital (ADD), cet évènement est organisé par KAOUN International, et s’impose comme le plus grand rendez-vous technologique et entrepreneurial d’Afrique. Véritable catalyseur d’innovation, GITEX Africa Morocco stimule les investissements, accélère les avancées technologiques et contribue à la croissance digitale et économique du continent.

Fort du succès des deux éditions précédentes, GITEX Africa Morocco 2025 entend franchir un nouveau cap. Cette édition se distinguera par un renforcement des conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée. L’enjeu : favoriser les synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.

L’accent sera mis cette année sur les infrastructures numériques publiques en Afrique, le développement des écosystèmes d’intelligence artificielle et les dernières avancées technologiques, affirmant ainsi le rôle du continent comme acteur de premier plan dans le paysage digital mondial.

Des initiatives clés pour structurer l’écosystème numérique africain

Un sommet dédié à la connectivité du futur

L’un des temps forts de cette édition sera le sommet Africa Future Connectivity, une rencontre exclusive réunissant les grands noms des télécoms, du cloud computing et des centres de données. Ce sommet explorera l’impact du haut débit, du déploiement de la 5G et des technologies cloud, tout en facilitant la mise en place de partenariats public-privé pour structurer l’avenir numérique du continent.

Mobiliser la diaspora africaine autour de l’innovation

Autre nouveauté majeure : le Diaspora Studio, un espace dédié à la mise en réseau des talents africains à l’échelle mondiale. Son ambition est de favoriser les opportunités d’investissement, les partenariats transfrontaliers et le transfert d’expertise entre la diaspora et les écosystèmes technologiques locaux. Véritable carrefour d’échanges, ce hub offrira une plateforme stratégique aux capital-risqueurs, incubateurs et centres de recherche, renforçant ainsi la visibilité de l’Afrique sur la scène technologique internationale.

Une forte implication gouvernementale

Le Maroc réaffirme ainsi son ambition de devenir un hub digital de premier plan en Afrique, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui souligne l’importance pour le continent de s’engager pleinement dans la révolution numérique mondiale. Cette édition réunira des représentants de gouvernements, des organismes de régulation et des leaders de l’industrie technologique pour débattre de sujets cruciaux tels que la gouvernance de l’intelligence artificielle, les réglementations numériques et les politiques publiques qui façonneront l’avenir de l’innovation en Afrique.

Son Excellence Amal El Fallah Seghrouchni, Ministre Déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, souligne l’importance de cet engagement : « Après le succès de l’édition 2024, le Maroc est fier d’accueillir la troisième édition de GITEX AFRICA, qui confirme notre rôle central dans la transformation numérique du continent. Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et avec le fort soutien du Gouvernement marocain, nous mettrons cette année à l’honneur l’EdTech, l’AgriTech, la HealthTech et la SportsTech. GITEX AFRICA 2025 sera un lieu de rencontre privilégié entre décideurs, investisseurs et innovateurs pour accélérer l’intégration numérique du continent et favoriser des partenariats à fort impact. »

Au-delà du soutien gouvernemental, le secteur privé s’engage également dans le développement numérique du continent. Pour cette édition, la Société Financière Internationale (IFC), branche de la Banque Mondiale dédiée au financement du secteur privé, rejoint GITEX Africa en tant que Partenaire du Développement Économique. Cette implication témoigne de son engagement à favoriser des investissements durables et à accélérer la transition numérique en Afrique. L’IFC marquera l’événement par une participation inédite, mettant en lumière l’interconnexion entre investissement mondial, innovation technologique et entrepreneuriat. Makhtar Diop, Directeur Général de l’IFC, prononcera une allocution de premier plan sur la transformation économique du continent et le rôle central du numérique dans cette dynamique. Son intervention illustrera l’essor d’une économie africaine de plus en plus tournée vers le digital, portée par des innovations de rupture dans des secteurs stratégiques comme la fintech et l’agrobusiness. Autre initiative phare de cette édition, SheWins Africa, programme porté par l’IFC, mettra en lumière les entrepreneuses africaines et les startups dirigées par des femmes. Cette initiative vise à encourager un développement économique inclusif, en renforçant l’autonomie des femmes entrepreneures et en favorisant leur accès aux financements et aux réseaux internationaux.

GITEX Impact : un engagement renforcé pour le numérique durable

Le programme GITEX Impact prend une nouvelle ampleur cette année. Son champ d’action s’élargit aux technologies de la transition énergétique, de la mobilité, de l’edtech et du sport, en plus des secteurs déjà couverts comme l’AgriTech, les technologies climatiques et l’eau. Cette approche renforce l’ambition de GITEX Africa Morocco : faire de la technologie un moteur de transformation économique et sociale sur le continent.

Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l’ADD, met en avant la dimension stratégique du salon : « GITEX Africa Morocco s’affirme aujourd’hui comme la plateforme incontournable de la transformation digitale du continent en favorisant l’échange d’expériences et les bonnes pratiques en termes d’innovation technologique et en renforçant également la compétitivité des écosystèmes publics et privés africains à l’échelle mondiale. Cette troisième édition, qui vient à point nommé s’inscrire dans la forte dynamique que connait le monde en matière de Transition Numérique, répond cette année aux plusieurs défis majeurs liés à la résilience de l’économie numérique, à travers la mise en évidence des secteurs d’activités stratégiques tels que l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0, IoT, Cloud, Cyber Security, la Fintech, l’Edutech, l’Agritech, la Health Tech, Smart Cities, et l’E-Governement, et ce en parfaite convergence avec les Objectifs du Développement Durable. Le but de ce rendez-vous mondial de la technologie est d’explorer l’univers du Digital et d’explorer ses multiples retombées pour un meilleur avenir plus inclusif et responsable. »

Une vitrine incontournable pour les technologies émergentes

Avec plus de 1 400 exposants issus de plus de 130 pays, GITEX Africa Morocco 2025 réunira des milliers de professionnels du numérique, startups et investisseurs, créant des opportunités uniques pour le réseautage, les levées de fonds et l’échange de savoirs.

Organisé par KAOUN International, filiale du Dubai World Trade Centre (DWTC), le salon s’impose désormais comme un rendez-vous technologique mondial. Trixie LohMirmand, CEO de KAOUN International, insiste sur l’ampleur de cette édition : « GITEX Africa continue de monter en puissance à travers la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques et l’intégration de nouvelles industries clés pour élargir son impact sur l’écosystème numérique africain. Pour tirer pleinement parti de ces dynamiques, il est essentiel que les acteurs publics et privés s’engagent avec détermination et résilience. Nous sommes convaincus que GITEX Africa jouera un rôle essentiel dans l’adoption accélérée des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle au sein des secteurs vitaux de l’économie africaine. »

L’Afrique au cœur de la révolution numérique mondiale

Avec une économie numérique africaine en plein essor, dont la contribution au PIB continental devrait atteindre 712 milliards de dollars d’ici 2050, GITEX Africa Morocco 2025 représente une opportunité unique d’accélérer cette dynamique.

Le continent attire déjà plus de 5 milliards de dollars en investissements en capital-risque, et l’essor de talents technologiques hautement qualifiés conforte cette trajectoire prometteuse.

GITEX Africa Morocco 2025 sera le point de convergence des leaders de la tech et des décideurs économiques. Pour être au cœur de cette transformation, inscrivez-vous dès maintenant sur www.gitexafrica.com pour participer ou exposer.

Rendez-vous à Marrakech du 14 au 16 avril 2025 pour écrire ensemble le futur numérique de l’Afrique.

À propos de GITEX Africa Morocco

GITEX Africa Morocco est le plus grand et le plus influent salon technologique et startup du continent africain, réunissant les leaders mondiaux de l’industrie, les décideurs, les investisseurs et les innovateurs pour façonner l’avenir de l’économie numérique africaine. Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé par KAOUN International en partenariat avec le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du Maroc et l’Agence du Développement du Digital (ADD), cet événement constitue une porte d’entrée vers le secteur technologique en pleine expansion du continent.

Organisé chaque année à Marrakech, GITEX Africa Morocco offre une plateforme incontournable pour présenter les dernières avancées en intelligence artificielle, fintech, cybersécurité, smart cities, healthtech, agritech, edtech, télécoms et infrastructures numériques publiques. L’événement favorise les partenariats stratégiques, les opportunités d’investissement et les collaborations à fort impact, consolidant ainsi le rôle de l’Afrique en tant que hub technologique mondial.