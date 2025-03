Fonctions supérieures: huit nouvelles nominations ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Khelfaoui a été nommé secrétaire général, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts département de l’Agriculture- ont été nommés : Bilal Hajouji, directeur de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses, Abdelhadi Sbia, directeur de développement de l’espace rurale et des zones de montagnes, Lamiae Ghouti, directrice de l’Institut national de recherche agronomique, Mohamed El Amine El Amrani, directeur des affaires administratives et juridiques et Bouchra Chorfi, directrice de l’enseignement, de la formation et de la recherche.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts -département de la pêche maritime-, Abdelhakim Aouragh et Mohamed Hmamou ont été nommés respectivement, directeur du contrôle des activités de la pêche maritime et directeur de la formation maritime, des gens de mer et du sauvetage.

S.L.