Célébration et valorisation du métier de guide touristique à Ouarzazate

Du 17 au 26 février dernier s’est tenue la Siyaha Careers Celebration Week , évènement coorganisé par la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le Cercle des Experts, Dirigeants et Formateurs des Écoles du Tourisme.

Dans ce cadre , une matinée dédiée à la célébration et à la valorisation du métier de guide touristique a été organisée en partenariat par l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée en Hôtellerie et Tourisme de Ouarzazate (ISTAHT) en partenariat avec le Tour Operateur Intrepid Travel. et la Fédération des Guides Touristiques du Maroc.

Cet événement a mis en lumière le rôle essentiel des guides touristiques dans le développement du secteur, leur contribution à l’expérience des visiteurs et leur impact sur la promotion du patrimoine local. Il a permis de reconnaître leur engagement et de renforcer la formation et les opportunités professionnelles dans ce domaine clé du tourisme.

Au programme de cette matinée :

L’importance et le rôle clé des guides dans le tourisme d’aventure. • La représentativité et l’inclusion des femmes dans la profession.

La représentativité et l’inclusion des femmes dans la profession. Témoignages et parcours inspirants de guides.

Opportunités de formation et de carrière.

Cette rencontre a aussi permis de sceller un partenariat à long terme en matière de formation. En effet, les étudiants de l’ISTAHT pourront désormais bénéficier d’un stage pratique au sein d’Intrepid Travel durant leur cursus.

Hala Benkhaldoun en tant que directrice Générale d’Intrepid Travel Maroc souligne que « Nous croyons fermement que les guides, femmes et hommes, ne sont pas seulement des experts en voyage ; ils sont de véritables ambassadeurs de notre destination. Bien plus que de simples accompagnateurs, ils créent un lien authentique entre les voyageurs et les communautés locales, transmettant cultures, traditions et histoires uniques. Ils sont les artisans d’expériences immersives et authentiques. Cet événement est une occasion précieuse de reconnaître leur contribution essentielle et de mettre en lumière les opportunités qui leur permettent d’enrichir leurs compétences et d’évoluer dans leur carrière. »