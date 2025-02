Grosse opération anti-drogue à Tétouan (DGSN)

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la préfecture de police de Tétouan ont réussi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec, vendredi, une tentative de trafic de 12.000 comprimés psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

Cette opération sécuritaire, menée dans la ville de Tétouan, a également permis d’interpeller deux individus, âgés de 21 et 32 ans, soupçonnés d’être liés à un réseau criminel s’activant dans le trafic de drogues et d’hallucinogènes, précise-t-on de même source.

Les deux suspects ont été pris en flagrant délit de possession et de trafic de comprimés psychotropes à bord d’un véhicule léger, avant que les perquisitions ne permettent la saisie de 12.000 comprimés psychotropes de type « Rivotril » et d’une somme d’argent soupçonnée d’être le butin de ces activités criminelles.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.

