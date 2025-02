Trafic de drogue: quatre interpellations à Khémisset

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire de la ville de Khemisset ont interpellé, mardi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, quatre individus, dont un mineur âgé de 17 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

L’opération sécuritaire a été menée dans la zone rurale « Ait Guannoun », près de Khemisset, indique une source sécuritaire, ajoutant que les opérations de perquisition et de fouille ont permis la saisie de 4.500 comprimés psychotropes et de sommes d’argent en monnaie nationale et en devises qui seraient le butin de cette activité criminelle, outre deux véhicules et une motocyclette, soupçonnés d’être utilisés dans ces actes criminels.

Les prévenus majeurs ont été placés en garde à vue, tandis que le prévenu mineur a été placé sous surveillance, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, alors que les recherches et les investigations se poursuivent en vue d’interpeller les éventuels complices, ajoute la même source.

S.L.