Trafic de drogue: la police avorte une opération à Larache

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire à Larache ont réussi, mercredi soir, en coordination avec leurs homologues à Tétouan et sur la base d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une tentative de trafic de deux tonnes de chira et à interpeller huit individus, âgés entre 39 et 59 ans, pour leur lien présumé avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.

Cette opération, menée près de la bande côtière de Larache, a permis de saisir 51 ballots de chira d’un poids total de deux tonnes destinés au trafic international par voie maritime, ainsi qu’un canot pneumatique, un moteur marin et deux voitures portant de fausses plaques d’immatriculation, précise la même source.

Les suspects ont été soumis à l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire à Tétouan sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’interpeller les autres complices dans cette affaire, ajoute-t-on.

S.L