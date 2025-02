Lancement du nouveau Dacia Duster (PHOTOS)

« Plus Duster que jamais » : le nouveau Duster s’inscrit dans l’histoire d’un modèle qui est devenu une référence sur le marché ainsi qu’une véritable icône de la marque Dacia et de ses valeurs : Robuste et Outdoor, Essentiel et Cool, Eco-Smart. Né en 2010, renouvelé une première fois en 2017, le Duster s’est imposé en cassant les codes traditionnels du marché des SUV.

Duster, c’est une véritable success-story pour un modèle qui, en 15 années de carrière, a été salué par plus de 40 prix et été produit à plus de 2,4 millions d’exemplaires. Près de 1 000 Duster sortent chaque jour des lignes de production de l’usine Dacia de Pitesti en Roumanie, soit environ un véhicule toutes les minutes !

Au Maroc, Duster vit la même success story qu’en Europe et s’est écoulé à plus de 95 000 exemplaires depuis 2010. Duster est le SUV iconique, leader de son segment avec près de 33% de part de segment sur le marché marocain. Ce best-seller a terminé l’année 2024 en se positionnant à la 5ème place des meilleures ventes de véhicules à particuliers dans le Royaume (toutes marques confondues).

Le nouveau Duster sera commercialisé dès le 13 février dans l’ensemble du réseau Dacia au Maroc. Fidèle aux valeurs de la marque, le nouveau Duster combine un tarif abordable avec un intérieur toujours plus spacieux et des équipements inédits. Son rapport prix/prestation en fait une offre unique dans sa catégorie à partir de 220 000 DH pour son lancement.

Le nouveau Duster sera disponible en motorisation diesel exclusivement au Maroc. Nouveau Duster bénéficie de la plateforme CMF-B qui est au cœur de la stratégie industrielle de Dacia. Cette plateforme compétitive et extrêmement flexible offre une grande agilité à la marque et lui permet de déployer de façon optimale son ambitieux plan produit. L’utilisation de la plateforme CMF-B permet d’offrir un volume intérieur supérieur à celui de la précédente génération tout en conservant une longueur totale de 4,34 mètres. Le bruit de roulement s’améliore et apporte une meilleure stabilité de conduite.

Le nouveau Duster revient avec un design réinventé et plus affirmé. Il conserve toutes ses qualités esthétiques et son caractère robuste tout en adoptant la nouvelle identité du design Dacia.

Nouveau Duster est fidèle aux valeurs de Dacia avec une approche éco-smart, plus durable et un usage accru de matériaux issus du recyclage. Il est le premier modèle de série à contenir près de 20% de plastique recyclés et à utiliser Starkle, un nouveau matériau inventé par les ingénieurs de Dacia. Il contient jusqu’à 20 % de polypropylène de réemploi et est utilisé de façon brute, sans peinture, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée à sa fabrication

Nouveau Duster illustre parfaitement la philosophie de Dacia d’un progrès technologique maîtrisé, astucieux et accessible qui facilite la vie quotidienne des utilisateurs : sécurité et confort. Son nouveau système multimédia, écran tactile 10’’, cluster 7’’ et chargeur de smartphone sans fil offrent un habitacle plus digital.

Nouveau Duster inaugure également le lancement d’un nouvel accessoire malin « YouClip », inventé par les ingénieurs Dacia : un système simple et astucieux qui permet de fixer de nombreux accessoires dédiés à des endroits clés dans l’habitacle, de façon pratique et solide.

La gamme du nouveau Duster est simple et s’adapte à toutes les envies. Elle s’articule sur trois niveaux de finitions : Essential, Expression, et une offre inédite sur le niveau supérieur avec deux finitions aux contenus différenciés et complémentaires. Avec son design exclusif paré de touches de brun cuivré, Duster Extreme est destiné aux amateurs d’activités de plein air et adapté à un usage intensif (sellerie Micro-Cloud lavable, Barres de toit modulables, etc..). Duster Journey est pensé pour ceux qui privilégient l’élégance discrète, le confort et la technologie (frein de parking automatique, rétroviseurs rabattables électriques, jantes aluminium 18’’).

Nouveau Dacia Duster arrive au Maroc plus attractif que jamais, tout en réaffirmant avec force et fierté les valeurs de Dacia : Robuste et Outdoor, Essentiel et Cool, Eco-smart.

Tarifs en vigueur du nouveau Dacia Duster en version Diesel (hors offre de lancement):