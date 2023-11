Dacia frappe encore fort avec le nouveau Duster : plus audacieux, plus technologique

« Plus Duster que jamais » : le nouveau Duster s’inscrit dans l’histoire d’un modèle qui est devenu une référence sur le marché ainsi qu’une véritable icône de la marque Dacia et de ses valeurs : Robuste et Outdoor, Essentiel et Cool, EcoSmart. Né en 2010, renouvelé une première fois en 2017, le Duster s’est imposé en cassant les codes traditionnels du marché des SUV.

Duster, c’est une véritable success-story pour un modèle qui, en 13 années de carrière, a été salué par plus de 40 prix et été produit à plus de 2,2 millions d’exemplaires. Avec des ventes en croissance régulière, Duster était en 2022 le SUV le plus vendu en Europe, tous segments confondus, sur le marché des particuliers. Près de 1 000 Duster sortent chaque jour des lignes de production de l’usine Dacia de Pitesti en Roumanie, soit environ un véhicule toutes les minutes !

Un design réinventé, plus fort, plus affirmé

Duster réinvente son design. Il conserve toutes les qualités esthétiques qui ont fait le succès des précédentes générations, notamment son solide caractère de robuste SUV, mais les porte plus haut, plus loin, plus fort en adoptant la nouvelle identité du design Dacia. Le nouveau Duster affirme fièrement son design réinventé.

David Durand, Directeur Design Dacia : « avant même de travailler sur le style du nouveau Duster, nous avons travaillé sur ses proportions afin de lui donner une posture fort, etc. Commencer par trouver les bonnes proportions évite d’avoir recours ensuite à des artifices de style ».

Aller à l’essentiel, éliminer l’artificiel : cette philosophie Dacia s’applique également au design du nouveau Duster.

Les designers ont commencé à travailler en partant de volumes simples : l’habitacle, le capot, les ailes, etc. Ils ont ensuite assemblé tous ces éléments de façon nette, tranchante, pour donner au modèle un style moderne et construit, aux lignes volontairement tendues et affirmées.

La simplicité des formes et des volumes contribue à la puissance du design : face avant très verticale, passages de roues avec des pans coupés nets en chanfrein, large hayon à l’arrière, vitrage latéral qui s’étend dans un seul mouvement de la proue à la poupe.

Le nouveau Duster est protégé avec style par une véritable ceinture qui fait tout le tour du véhicule, sans aucune interruption : les protections latérales de bas de caisse se prolongent sur les pièces identitaires emblématiques du nouveau Duster, puis autour des passages de roues qui sont eux-mêmes connectés aux boucliers avant et arrière. Un nouveau Duster plus robuste et outdoor que jamais !

Cohérent et bien dans son époque, le design du nouveau Duster concilie l’outdoor et la robustesse avec une approche plus durable:

Les skis avant et arrière sont teintés dans la masse. La non-utilisation de peinture est un avantage d’un point de vue environnemental, mais aussi un atout pour les clients : même égratignés ou rayés, ces skis ne perdent jamais leur couleur d’origine;

Les protections latérales de bas de caisse et celles des passages de roues, les pièces identitaires, les triangles de bouclier avant et la jupe de bouclier arrière sont réalisés dans un nouveau matériau robuste conçu par les ingénieurs de Dacia et le chimiste Lyondell Basell : Starkle®. Dévoilé sur le concept-car Manifesto, celui-ci comprend jusqu’à 20 % de matière issue du recyclage. Une composition qui se traduit par des particules de couleur blanche donnant un effet moucheté et que Dacia a souhaité afficher, en évitant tout usage de peinture supplémentaire.

David Durand poursuit : « nous avons cherché à établir une vraie cohérence de design entre l’extérieur et l’intérieur. Le style de l’habitacle est tendu, robuste et donne un véritable sentiment de protection ».

Un sentiment apporté par la nouvelle planche de bord, haute, verticale, large, qui intègre un large bandeau. La cohérence avec le style extérieur est exprimée également par la forme des aérateurs qui s’inspire du design des passages de roues.

Comme le design de l’extérieur, celui de l’intérieur n’oublie pas l’essentiel, c’est-à-dire l’utile. L’ergonomie a été particulièrement soignée avec un écran central de 10,1 pouces situé dans le champ de vision et orienté de 10° vers le conducteur. La nouvelle commande de boîte automatique, couplée à la motorisation HYBRID 140, est particulièrement ergonomique. Le volant, avec ses deux méplats supérieur et inférieur, est très confortable à utiliser, en même temps qu’il facilite l’accès à bord.

« Duster ne serait pas Duster sans un habitacle astucieux et pratique qui facilite la vie quotidienne des utilisateurs. Tout est conçu pour que vous vous sentiez chez vous, de l’avant à l’arrière », indique David Durand.

Enfin, la nouvelle signature en Y souligne le lien entre le design intérieur et extérieur du nouveau Duster :

A l’intérieur, on la retrouve sur les aérateurs, dont la surface trace un Y (de couleur Brun Cuivré en finition Extreme), et sur les panneaux de portes où le Y se déploie autour des accoudoirs. Au centre du volant, le logo Dacia remplace le nom de la marque.A l’extérieur, le nouveau Duster reçoit la signature lumineuse en Y à l’avant et dans les optiques arrière. Un « Y » que l’on retrouve également dans le dessin des jantes en alliage, dont l’effet brillant est obtenu sans chrome, en travaillant la matière brute.

David Durand conclut : « nous avons voulu rendre le design du nouveau Duster plus attractif que jamais en lui donnant un style encore plus Duster, encore plus Dacia, bref en réaffirmant avec force et fierté nos valeurs : Robuste et Outdoor, Essentiel et Cool, Eco-Smart ».

Le nouveau Duster, un bond en avant grâce à la plateforme CMF-B

Le nouveau Duster bénéficie de la plateforme CMF-B qui est au cœur de la stratégie industrielle de Dacia. Introduite sur les dernières Sandero et Logan, puis adoptée pour Jogger, cette plateforme compétitive et extrêmement flexible offre une grande agilité à la marque et lui permet de déployer de façon optimale son ambitieux plan produit.

L’utilisation de la plateforme CMF-B sur le nouveau Duster permet d’offrir un volume intérieur supérieur à celui de la précédente génération, pour les passagers comme pour les bagages, tout en conservant une longueur totale identique.

La conception avancée de la plateforme permet également au nouveau Duster de garantir un meilleur confort de conduite ainsi qu’une réduction des bruits et des vibrations issus du roulement. L’agrément de conduite est en net progrès.

La plateforme CMF-B inscrit le nouveau Duster sur la route de l’électrification en proposant des motorisations utilisant les technologies mild hybrid et full hybrid.

Patrice Lévy Bencheton, Directeur de la Performance Produit Dacia, explique : « la nouvelle plateforme CMF-B est un atout clé pour le développement de la gamme Dacia, aujourd’hui et demain. Elle démontre tout son potentiel sur le nouveau Duster, avec un véhicule recevant de nouvelles motorisations électrifiées au meilleur niveau d’efficience, dont l’ensemble des prestations progresse significativement, mais qui conserve l’attractivité et l’accessibilité qui ont fait son

succès ».

Robuste et outdoor : un nouveau Duster toujours plus audacieux

Pour accompagner sereinement les amateurs d’activités de plein air, le nouveau Duster offre des qualités off-road uniques sur le marché des modèles 4×4 « non experts » (4×4 non équipés d’une gamme de rapports courts).

Des capacités tout-terrain augmentées en version 4X4

Le nouveau Duster est disponible avec une transmission 4×4 Terrain Control qui peut être pilotée à travers 5 modes de conduite :

AUTO : la transmission répartit automatiquement le couple entre les essieux avant et arrière en fonction de l’adhérence et de la vitesse;

SNOW : optimise les trajectoires sur routes glissantes grâce à des réglages spécifiques de l’ESC et de l’antipatinage;

MUD/SAND : pour circuler sur des surfaces meubles comme des chemins boueux ou sablonneux;

OFF-ROAD : offre les meilleures capacités de franchissement en tout terrain et sur les chemins difficiles. Il est très proche en termes de performances du mode 4×4 lock du Duster actuel, mais va plus loin en distribuant de manière automatique et optimale le couple entre les roues avant et arrière en fonction des conditions d’adhérence relevées et de la vitesse du véhicule;

ECO : permet d’optimiser la consommation de carburant en agissant sur la climatisation et les performances du véhicule. Il optimise au mieux la distribution de couple moteur entre les essieux avant et arrière pour limiter la consommation de carburant tout en s’adaptant aux conditions d’adhérence de la route.

Une garde au sol à l’épreuve du tout-terrain : 217 mm (mesure réalisée entre les essieux) pour la version 4×4, au meilleur niveau du marché.

Des angles d’approche et de fuite encore plus favorables au franchissement d’obstacles sur les versions 4×4, jusqu’à 31° à l’avant et 36° à l’arrière, et un angle ventral de 24°.

Un système de contrôle de la vitesse en descente. Ce système est particulièrement utile lors de roulages off-road ou en forte descente. Il agit notamment sur les freins pour évite l’emballement du véhicule et assurer ainsi une vitesse adaptée (selon des sollicitations du conducteur) de 0 à 30 km/h. Le système fonctionne sur tous les rapports de la boîte de vitesses, marche arrière comprise. Le conducteur ne se préoccupe plus des pédales d’accélérateur et de frein, uniquement du volant.

De nombreuses informations particulièrement utiles lors de la conduite off-road s’affichent sur l’écran central de 10,1 pouces :

Angle d’inclinaison latérale droite/gauche du véhicule

Angle de tangage pour apprécier les pentes en montée comme en descente

Répartition du couple entre les essieux avant et arrière (sur la version 4×4)

Protections et matériaux à toutes épreuves

A l’extérieur : l’ensemble du contour de la carrosserie est désormais protégé des petits chocs et des égratignures. Les protections latérales sont reliées aux protections des passages de roues et auxboucliers avant et arrière pour former une ceinture protectrice. Sous les boucliers, des skis de grande dimension protègent les dessous de caisse;

A l’intérieur : un habitacle qui reçoit en série, sur la finition Extreme, une sellerie en TEP microcloud lavable, des tapis de sol en caoutchouc aux places avant et arrière, ainsi que dans le coffre. Ces tapis contiennent 20% de matière recyclée.

Des matériaux plus résistants

Les skis avant et arrière sont teintés dans la masse. La matière plastique injectée qui constitue le corps de la pièce est déjà coloré. Une couleur qui est donc inaltérable, contrairement à une couche de peinture classique. Les inévitables impacts et rayures subis par les skis pourront certes laisser des traces, mais celles-ci seront presque invisibles puisque la couleur d’origine sera préservée.

Les protections autour de la voiture sont composées de Starkle®, le nouveau matériau inventé par les ingénieurs Dacia (voir ci-dessous). Il n’est pas peint et donc ne sera pas visiblement marqué en cas d’éraflure ou de rayure.

Des accessoires InNature pensés dès la conception du véhicule

Le Pack Sleep : A l’instar de Jogger qui était le 1er véhicule Dacia à pouvoir en bénéficier, le nouveau Duster pourra également accueillir ce pack. Simple, amovible et abordable, le pack comprend 3 fonctions essentielles : un lit deux places (1m90 de long et jusqu’à 1m30 de large) qui peut être déployé par une seule personne en moins de deux minutes, une tablette et un espace de stockage;

La nouvelle galerie de toit : Partenaire idéal des activités outdoor, elle se fixe simplement sur les barres de toit modulables en position transversale ou sur des barres de toit transversales disponibles en après-vente (masse maximum en dynamique sur le toit du véhicule = 80kg).

Éco-smart : un nouveau Duster plus durable et toujours abordable

Fidèle aux valeurs de Dacia, le nouveau Duster rend accessible une approche plus durable de l’automobile avec des motorisations hybrides inédites et un usage accru de matériaux issus du recyclage.

De nouvelles motorisations hybrides

Duster HYBRID 140. Adoptée par Dacia début 2023 sur Jogger, la motorisation HYBRID 140 arrive désormais sur nouveau Duster. Elle est basée sur des technologies éprouvées et reconnues au sein de Renault Group, composées d’un moteur 4 cylindres 1,6 L essence de 94 ch, de deux moteurs électriques (un moteur de 49 ch et un démarreur/générateur haute tension) et d’une boîte de vitesses automatique électrifiée. Celle-ci est dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique, ainsi que 2 autres alloués à l’électrique. Cette technologie combinée est rendue possible par l’absence d’embrayage. Le freinage récupératif, associé à la haute capacité de récupération d’énergie de la batterie de 1,2 kWh (230V) et au rendement de la boîte automatique, offrent jusqu’à 80 % du temps de roulage en ville en tout électrique, un gain de consommation de 20 % en cycle mixte et jusqu’à 40 % en cycle urbain. Par ailleurs, le démarrage se fait systématiquement en mode 100 % électrique;

Duster TCe 130. Cette motorisation arrive pour la première fois chez Dacia en proposant aux clients un premier niveau d’électrification. Elle combine une nouvelle génération de moteur essence 3 cylindres 1,2 L turbocompressé basé sur le cycle Miller (rendement optimisé et moins de pertes par pompage) avec un système d’hybridation légère 48V. Ce dernier vient en appui du moteur thermique lors des phases de démarrage et d’accélération, permettant ainsi d’abaisser la consommation moyenne et les émissions de CO2 d’environ 10 %. Il offre un agrément de conduite (reprises, accélération) supérieur à l’actuel TCe 130 grâce au boost apporté par ce système : le véhicule est plus réactif et sa conduite plus souple. Le freinage régénératif permet de recharger la batterie de 0,8 kWh de façon totalement transparente pour le conducteur. Le TCe 130 est disponible en boîte de vitesses manuelles à 6 rapports pour les versions 4×2 et 4×4;

Duster ECO-G 100. Dacia, leader incontesté du GPL en Europe, est le seul constructeur à proposer la bicarburation essence et GPL sur l’ensemble de ses modèles thermiques, sous le label ECO-G. Le nouveau Duster bénéficie également de l’intégration en première monte de cette technologie éprouvée, un gage de sécurité et de fiabilité. En roulant au GPL, le nouveau Duster ECO-G 100 émet en moyenne 10 % de CO2 de moins qu’une motorisation essence équivalente. Il offre jusqu’à 1 300 km d’autonomie** grâce à ses deux réservoirs affichant près de 100 litres de contenance utile cumulée : 50 litres d’essence et 50 litres de GPL (installé sous le plancher du coffre, ce dernier préserve le volume de chargement). Le passage d’un carburant à l’autre se fait de façon rapide et imperceptible grâce à un commutateur parfaitement intégré au tableau de bord.

Des matériaux plus durables

Dacia invente Starkle®. Le nouveau Duster est le premier modèle de série à utiliser Starkle®, un nouveau matériau inventé par les ingénieurs de Dacia. Il contient jusqu’à 20 % de polypropylène de réemploi et est utilisé de façon brute, sans peinture, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée à sa fabrication. Les protections latérales de bas de caisse et celles des passages de roues, les pièces identitaires, les triangles de bouclier avant et la jupe de bouclier arrière sont composés de Starkle®.

Par ailleurs, l’utilisation de matériaux teintés dans la masse pour les skis avant et arrière permet de réduire l’usage de peinture:

Près de 20 % de plastiques recyclés. Globalement, le nouveau Duster contient près de 20 % de plastiques recyclés, soit une proportion sensiblement supérieure à celle constatée généralement sur ce segment, et un progrès de plus de 8 points par rapport à la précédente génération;

Pas de chrome décoratif, pas de cuir d’origine animale. Dans une approche plus respectueuse de l’environnement, Dacia a décidé de bannir le cuir et le chrome décoratif de tous ses modèles;

La notice d’utilisation réduite en taille permet de limiter le recours au papier. Une version complète et digitale est accessible via l’application My Dacia et sur le site Dacia.fr.

Un rapport prix/prestations toujours unique sur le marché

Le nouveau Duster restera fidèle au positionnement « value for money » de Dacia. Il combinera les tarifs les plus abordables de son segment avec un habitacle toujours plus spacieux (voir ci-dessous) pour offrir le meilleur rapport prix / prestations du marché. Il enrichit son contenu technologique en adoptant un nouveau tableau de bord numérique de 7 pouces, un nouvel écran central tactile de 10,1 pouces associé à un nouveau système multimédia;

Toujours aussi malin, le nouveau Duster propose des barres de toit modulables ou l’ingénieux système d’accessoires Dacia YouClip.

Essentiel et cool : un nouveau Duster plus technologique et plus malin

Le nouveau Duster illustre la philosophie de Dacia d’un progrès technologique maîtrisé, astucieux et accessible qui facilite la vie quotidienne des utilisateurs : la sécurité et le confort.

Un habitacle plus digital et plus connecté

Un nouveau système multimédia avec un écran central tactile de 10,1 pouces. Monté en série à partir de la finition Expression, cet écran est disponible avec les deux offres multimédia de Duster : Media Display et Media Nav Live :

Le système Media Display, en série sur le nouveau Duster Expression et Extreme, offre un dispositif audio à 4 haut-parleurs ainsi qu’une connectivité sans fil Apple CarPlayTM et Android AutoTM;

Le système Media Nav Live, en série sur la finition Journey et en option sur Extreme et Expression, offre en plus une navigation connectée intégrant des informations en temps réel sur les conditions de circulation et une cartographie à jour pendant 8 ans. Media Nav Live offre également un système audio Arkamys 3D Sound System à 6 haut-parleurs.

Sur le niveau de finition Essential, Media Control est un système multimédia pilotable depuis les commandes au volant, avec affichage des informations média et appels téléphoniques sur l’écran 3,5 pouces du tableau de bord à compteurs analogiques. Il comprend aussi 4 haut-parleurs, une connexion Bluetooth, un port USB et un support smartphone intégré dans la planche de bord. Lorsqu’il est connecté à l’application gratuite Dacia Media Control, le conducteur peut piloter les fonctions radios / média et accéder à d’autres fonctionnalités depuis l’écran de son smartphone.

Une connectivité native conformément à la nouvelle réglementation européenne GSR2, et, pour les véhicules équipés de Media Display & Media Nav Live, encore plus de services connectés avec notamment le FOTA (Firmware Over The Air) qui permet des mises à jour software à distance sans déplacement dans le réseau.

Un tableau de bord numérique : le nouveau Duster inaugure un tableau de bord numérique de 7 pouces, en couleurs, personnalisable, qui permet d’afficher de façon idéale les informations que le conducteur juge les plus utiles. Ce tableau de bord numérique est monté en série sur le nouveau Duster à partir de la finition Expression. Sur tous les niveaux de finition, le conducteur dispose d’un emplacement dédié pour son téléphone.

Les versions équipées de Media Display et Media Nav Live sont dotées d’un support smartphone YouClip, de 2 prises USB C placées à l’avant et de 2 à l’arrière pour alimenter jusqu’à 4 appareils. Les 4 prises sont rétro-éclairées.

Un chargeur de smartphone sans fil. Installé sur la console centrale à portée de mains du conducteur et du passager avant, il est monté en série sur le nouveau Duster Journey et disponible en option sur la finition Extreme.

De nouvelles aides à la conduite

Le régulateur/limiteur de vitesse est désormais en série à compter de la finition Essential. La fonction allumage automatique des feux de croisement est disponible sur tous les niveaux de finition. En outre, la commutation automatique des feux de croisement et des feux de route est de série sur les nouveaux Duster Extreme et Journey.

De nouvelles aides à la conduite viennent enrichir l’équipement du nouveau Duster pour répondre aux dernières normes européennes de sécurité : le freinage automatique d’urgence (urbain/péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos), la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l’aide au parking arrière, le signal d’arrêt d’urgence, l’alerte de changement de voie, l’aide au maintien dans la voie, le système de surveillance de l’attention du conducteur et l’appel d’urgence (eCall). Et pour faciliter la vie de ses clients, Dacia y associe un astucieux bouton appelé « My Safety » qui permet un accès rapide à sa configuration d’aides la conduite préférée.

Un confort optimisé

Un habitacle plus spacieux. Le nouveau Duster offre le meilleur rapport prix / prestations de son segment. Grâce à l’adoption de la plateforme CMF-B, l’espace intérieur progresse, notamment la largeur disponible pour les passagers aux places avant ainsi que l’espace pour les jambes aux places arrière (+30 mm).

Le nouveau Duster propose un seuil de chargement abaissé et une ouverture de coffre plus large et plus haute. Enfin, l’espace de chargement lui-même est plus haut et plus large, pour un volume en progression jusqu’à 6 %, à 472 litres VDA (volume sous tablette pour le nouveau Duster 4×2).

Des équipements inédits. Parce que le confort c’est d’abord un conducteur totalement serein, le nouveau Duster reçoit des équipements qui lui facilitent la vie au quotidien. Ainsi, un frein de parking électrique est disponible à partir des finitions Journey (en standard) et Extreme (en option) et les finitions Extreme/Journey reçoivent en série des rétroviseurs extérieurs à réglages et escamotage électriques. Plus que jamais prêt à affronter les conditions les plus rigoureuses, le nouveau Duster peut également recevoir un volant chauffant et un pare-brise intégrant un système de dégivrage (selon pays)

YouClip, les nouveaux accessoires malins « à la Dacia ». Les ingénieurs de Dacia ont inventé YouClip, un système simple et astucieux qui permet de fixer de nombreux accessoires dédiés à des endroits clés dans l’habitacle, de façon pratique et solide. Le nouveau Duster est équipé en série de 4 (finition Essential) ou 6 points de fixations YouClip en monte usine (un en planche de bord, un en flanc de console côté passager, un à l’arrière de la console centrale, deux dans le coffre sur les côtés gauche et droit et un à l’intérieur de la porte de coffre). On peut ensuite rajouter 2 points grâce au support appui tête accessoire.

Ils peuvent recevoir un support tablette tactile, une pochette de rangement, un support smartphone avec ou sans chargeur à induction, ou un astucieux dispositif « 3 en 1 » qui combine un porte-gobelet, un crochet pour sac et une lampe nomade. Cet ingénieux système « 3 en 1 » est de série sur Duster Extreme. Tous ces accessoires compatibles YouClip sont disponibles dans le réseau Dacia.