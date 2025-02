L’AMMC renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux avec des séminaires de sensibilisation

L’AMMC a organisé en partenariat avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) et la Commission Nationale chargée de l’Application des Sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement (CNASNU), deux séminaires de sensibilisation sur la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT).

Ces deux séminaires, qui s’inscrivent dans le prolongement des actions de sensibilisation organisées par l’AMMC au profit des acteurs du marché, ont réuni une centaine de responsables des dispositifs LBC/FT et de contrôleurs internes des sociétés de bourse, des sociétés de gestion, des teneurs de comptes et des conseillers en investissement financier.

Lors de ces séminaires, l’ANRF a rappelé le cadre juridique de la LBC/FT au Maroc et les obligations légales et réglementaires qui incombent aux personnes assujetties. L’ANRF a également présenté un bilan opérationnel de sa relation avec les personnes assujetties en mettant l’accent sur l’importance des déclarations de soupçon, considérées comme un indicateur clé de l’efficacité des dispositifs mis en place.

La présentation de la CNASNU a été consacrée au cadre juridique, institutionnel et technique mis en place pour l’application des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies en la matière, avec un focus sur les indicateurs relatifs à la réactivité des intervenants du marché des capitaux.

Cet événement a été l’occasion aussi pour l’AMMC de partager avec les différents intervenants les résultats de la cartographie des risques de BC/FT 2024, relative au marché des capitaux, en faisant ressortir le positionnement de chacune des activités, les exigences en matière de vigilance, les bonnes pratiques ainsi que la nécessité de la mobilisation collective pour la préparation du prochain cycle d’évaluation mutuelle par le GAFIMOAN qui débutera en 2026.