Conseil de gouvernement : voici le programme de la réunion de ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué de son département.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra une présentation du ministre de la Santé et de la Protection sociale sur la propagation de la rougeole et les mesures prises pour endiguer la maladie, ainsi qu’un exposé du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts sur le déroulement de la campagne agricole 2024-2025.

Il planchera, ensuite, sur l’examen de deux projets de décret, le premier portant sur les critères et les modalités de délimitation des périmètres de protection rapprochés ou éloignés autour des installations de captage d’eau pour l’alimentation publique, ainsi que des ouvrages, travaux et activités susceptibles d’être interdits ou réglementés à l’intérieur de ces périmètres.

Le second décret fixe les modalités et les conditions de délimitation des périmètres de sauvegarde et d’interdiction, ainsi que la délivrance d’autorisations et de concessions à l’intérieur de ces périmètres.

Le Conseil de gouvernement achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination dans des fonctions supérieures, conformément à l’article 92 de la Constitution, conclut le communiqué.