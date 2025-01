Leila Hadioui accomplit la Omra avec sa mère (PHOTOS)

La créatrice et mannequin marocaine Leïla Haddioui a tenu à accomplir les rites de la Omra pendant le mois de Chaâbane, en compagnie de sa mère.

Leïla a partagé un moment de son périple vers l’Arabie Saoudite sur son compte officiel Instagram. Elle a également partagé une vidéo prise depuis l’intérieur de la mosquée Al-Haram, suivie d’une photo où elle apparaît en train d’embrasser la tête de sa mère.

Leïla a accompagné l’image d’une prière dans laquelle elle a écrit : « Ô Allah, guéris ma mère, et toutes les mères des musulmans, une guérison qui ne laisse aucune souffrance. Ô Allah, couvre-les de santé et de bien-être, et éloigne d’elles toute douleur et maladie. Remplis leurs cœurs de paix et de tranquillité. »