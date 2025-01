Tinghir : plusieurs mesures pour atténuer les effets de la vague de froid

Par LeSiteinfo avec MAP

Le comité provincial de veille et de suivi a tenu, lundi à Tinghir, une réunion dédiée à la présentation des mesures proactives prises par les autorités locales et l’ensemble des services décentralisés pour venir en aide aux populations touchées par la vague du froid durant l’actuelle saison hivernale.

Présidée par le gouverneur de la province de Tinghir, Ismail Haikal, en présence des autorités provinciales et sécuritaires, et des chefs des services décentralisés, cette réunion a été l’occasion d’examiner une panoplie de mesures prises dans le cadre du Plan national d’atténuation des effets de la vague de froid.

Dans son allocution, le gouverneur a appelé à la conjugaison des efforts des autorités, de l’ensemble des services décentralisés et de toutes les parties prenantes pour apporter le soutien et la protection appropriés à la population confrontée aux rigueurs de l’hiver, appelant les services concernés à accorder une attention particulière aux habitants des zones affectées, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, et à mobiliser l’ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires, afin de faire face aux risques liés à la vague de froid dans la province.

Le Plan provincial d’atténuation des effets de la vague de froid cible plus de 4.800 ménages et 80 douars situés dans des zones montagneuses, précise M. Haikal qui a appelé les services concernés à prendre les mesures proactives nécessaires afin d’atténuer les effets des vagues du froid et des fluctuations climatiques sur la population, tout en mettant l’accent sur la nécessité du renforcement du soutien et de l’assistance notamment aux catégories vulnérables.

Cette réunion a été marquée par la présentation d’exposés détaillés par les représentants des secteurs concernés par la vague du froid, mettant en lumière les efforts déployés pour atténuer l’impact de la vague de froid sur la population de la province.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Tinghir, Mohamed Fadel, a relevé que plus de 170 tonnes du bois de chauffage ont été distribués au profit des établissements d’enseignement relevant de la province durant les mois de septembre et octobre, outre la programmation de visites régulières aux internats afin de s’enquérir des besoins des élèves, et la distribution de denrées alimentaires et des couvertures pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études dans les meilleurs conditions.

Pour sa part, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale, Tayeb Mustapha, a fait état de la programmation de plusieurs caravanes médicales visant à rapprocher les services de soins des habitants des zones affectées par les vagues du froid, faisant savoir que dans le cadre de l’opération Riaya, quatre unités sanitaires mobiles déployées au niveau des communes cibles offrent des prestations médicales dans différentes spécialités dont l’ophtalmologie, la génécologie, l’échographie, la radiologie…

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les services du ministère de l’Intérieur se sont mobilisés, aux côtés de l’ensemble des ministères et administrations concernés et des différents intervenants, pour prendre les mesures d’urgence qui consistent en une mobilisation globale de tous les moyens logistiques et les ressources humaines, en vue d’apporter le soutien et l’assistance aux citoyens afin qu’ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

A cet égard, les Walis des régions et gouverneurs des provinces concernées ont été appelés à se mobiliser afin d’assurer le suivi des développements de la situation, de coordonner les opérations d’intervention et de prendre les mesures proactives et préventives nécessaires, à travers une série d’actions visant à alléger le fardeau sur la population.