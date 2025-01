Météo Maroc : temps assez froid ce mardi 28 janvier 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 28 janvier 2025.

– Temps assez froid le matin et la nuit sur les reliefs et les hauts plateaux.

– Pluies éparses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif, le Gharb, la rive méditerranéenne, le nord de l’oriental, le Saiss, les Haut et Moyen atlas et leurs régions ouest.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du moyen atlas.

– Nuages bas assez denses sur les côtes centre et le nord-ouest des provinces sahariennes avec brume locale.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur la méditerranée, le Rif, l’Oriental, le moyen atlas et sur les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de 00/07°c sur l’atlas et les hauts plateaux, de 13/18°c sur les plaines nord et centre, la rive méditerranéenne, l’extrême sud-est et par endroits sur les provinces sahariennes et de 07/13°c partout ailleurs.

– Températures en baisse notable.

– Mer agitée à forte sur la méditerranée, agitée à forte sur le détroit, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.