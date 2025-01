Bayern Munich : Adam Aznou pourrait être prêté cet hiver

Par LeSiteinfo avec MAP

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, n’a pas exclu la possibilité de prêter le joueur international marocain Adam Aznou à un autre club pendant le mercato hivernal.

Dans des déclarations faites ce vendredi avant le match entre le Bayern Munich et Wolfsburg en Bundesliga, Eberl a déclaré : « Adam est avec nous depuis un certain temps déjà, nous sommes toujours en discussions avec nos joueurs, et si quelque chose d’intéressant se présente, nous l’examinerons. »

Et d’ajouter : « Nous retrouverons bientôt Stanisic, et nous espérons aussi récupérer Hiroki Ito à un moment donné, donc un prêt pour Aznou pourrait être une option dans un avenir proche. »

Aznou a été promu cette saison en équipe première du Bayern Munich et a été utilisé comme titulaire par le sélectionneur national Walid Regragui lors de certaines rencontres des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, où il a marqué de belles performances.

Cependant, Aznou n’a pas joué suffisamment de minutes durant la première moitié de la saison actuelle avec l’équipe première du Bayern Munich, ayant surtout évolué avec l’équipe réserve, ce qui pourrait pousser la direction du club bavarois à envisager un prêt pour lui offrir plus de temps de jeu.