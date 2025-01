Le passeport marocain gagne deux places et devient le plus puissant d’Afrique du Nord en 2025

Le Maroc a fait un bond de deux places dans le classement mondial des passeports, selon la dernière édition de l’Henley Passport Index 2025, qui évalue la liberté de voyage des citoyens en fonction du nombre de pays accessibles sans visa préalable.

Ce classement, basé sur des données exclusives fournies par l’Association internationale du transport aérien (IATA), révèle que le passeport marocain occupe désormais la 69e position, avec un accès sans visa à 73 pays. Une nette amélioration par rapport à la 71e place en 2024 et à la 80e place l’année précédente.

Le Maroc se distingue également comme le pays nord-africain ayant le passeport le plus puissant, devant la Tunisie (73e, 69 destinations sans visa), la Mauritanie (84e, 58 destinations), l’Algérie (86e, 56 destinations), l’Égypte (90e, 52 destinations) et la Libye (100e, 40 destinations). À l’échelle mondiale, c’est Singapour qui domine toujours le classement, avec un passeport permettant un accès sans visa à 195 pays, suivi du Japon, classé second avec 193 destinations accessibles.

Les pays européens occupent les places suivantes : la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne arrivent en 3e position avec 191 destinations, tandis que des nations comme l’Autriche, la Finlande, la Corée du Sud, le Luxembourg, la Suède, les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark et la Norvège se partagent la 4e place, ayant accès à 191 pays également.

Plus bas dans le top 10, l’Australie se place 6e avec 189 destinations, suivie du Canada en 7e position avec 188 pays accessibles. Les États-Unis et les Émirats arabes unis clôturent le top 10, avec respectivement 186 et 185 destinations accessibles sans visa.

Ce classement reflète l’évolution des libertés de voyage mondiales, mettant en lumière les passeports les plus puissants et la facilité d’accès à des destinations internationales.