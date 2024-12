Nouvel An: la police de Meknès déploie un important dispositif sécuritaire

Par LeSiteinfo avec MAP

La préfecture de police de Meknès a déployé, mardi, un dispositif sécuritaire important pour la sécurisation de la nuit du Nouvel An 2025.

Tous les moyens humains et logistiques, dont dispose la préfecture de police de Meknès et ceux mis à sa disposition à cette occasion, ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement des célébrations du Nouvel An en couvrant les différents points névralgiques à travers le territoire de la capitale ismaélienne.

S’exprimant lors d’une réunion précédant le déploiement des différentes unités mobilisées à cette fin, le préfet de police de Meknès, Sadek Tarchouli a indiqué que la préfecture de police de Meknès a mobilisé toutes les compétences humaines et les moyens logistiques mis à sa disposition et a pris une série de mesures préventives dans le cadre de plans ficelés élaborés lors de précédentes réunions ayant connu la participation de l’ensemble des services concernés.

M. Tarchouli a rappelé que la ville de Meknès a vécu ces derniers mois au rythme de larges opérations sécuritaires pour lutter contre le crime et les actes attentatoires à la sécurité des citoyens, ajoutant que ces opérations ont permis l’arrestation d’un nombre important de personnes objets d’avis de recherche et celles impliquées dans diverses affaires, entre autres.

Le préfet de police de Meknès a fait savoir que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a doté dernièrement la préfecture de police de Meknès de véhicules de police modernes et équipés pour répondre aux besoins des citoyens, relevant qu’à l’occasion du Nouvel An, il a été procédé à la division de la ville par zones géographiques en dotant chacune d’elles d’une unité sécuritaire chargée de veiller à sa sécurisation.

Il a fait état également de la mobilisation d’unités mobiles au niveau de l’ensemble des secteurs avec la sécurisation des établissements hôteliers de la ville, la sécurisation des entrées avec le renforcement des barrages de police existants et le renforcement des équipes de la circulation.

L’objectif, selon le même responsable, est de faire en sorte que la célébration du Nouvel an se déroule dans de bonnes conditions en renforçant le sentiment de sécurité chez les citoyens et partant leurs confiance dans le corps de police.