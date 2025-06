Maroc–France : Signature d’un plan d’action sécuritaire entre la DGSN-DGST et la Police nationale française

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a signé mardi à Rabat, avec le Directeur général de la Police nationale française, Louis Laugier, un Plan d’action conjoint entre les services de la Sûreté nationale et la Direction Générale de la Police nationale française.

Ce plan d’action a été signé à l’occasion de la rencontre de M. Hammouchi avec M. Laugier, qui était accompagné de l’Ambassadeur de la République française à Rabat et d’une importante délégation sécuritaire comprenant plusieurs directeurs des directions centrales de la Police nationale française, indique un communiqué du Pole DGSN-DGST.

Il jette les bases d’une feuille de route conjointe dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière dans les deux pays frères, précise la même source.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite qu’effectue le Directeur général de la Police nationale française dans le Royaume en vue de consolider la coopération sécuritaire et de renforcer les mécanismes d’assistance mutuelle dans les divers domaines de coopération policière bilatérale.

Ce plan conjoint tire son importance du fait qu’il permet l’institutionnalisation des mécanismes de la coopération distinguée établie depuis des décennies entre les services sécuritaires marocains et français, et qu’il favorise le développement et l’élargissement des domaines de cette coopération de sorte à baliser la voie à la création de groupes de travail conjoints afin de faire face aux différents défis liés au crime organisé, dont la traque des fugitifs et des personnes recherchées au niveau international.

Il ouvre, de même, des perspectives prometteuses en matière de coopération sécuritaire et d’assistance réciproque entre les services de police du Royaume du Maroc et ceux de la République française, pour la hisser à la hauteur des relations distinguées unissant les deux pays amis, et d’un partenariat stratégique durable dans les domaines de la formation, d’échange d’informations, d’assistance technique et de coopération opérationnelle.

M. Laugier a, dans ce sens, fait part de sa profonde gratitude aux services de sûreté nationale et de surveillance du territoire pour leur rôle dans l’appui à la sécurité française dans la lutte contre la menace terroriste, la traque et l’interpellation de plusieurs individus recherchés par la justice française dans le cadre d’affaires liées au crime organisé et la sécurisation des Jeux olympiques de Paris.

Il a également fait part de la volonté et de la disposition de la France à offrir toute forme d’appui possible en vue d’aider la police marocaine en matière de protocoles de sûreté pour sécuriser les manifestations sportives internationales que le Maroc abritera à l’avenir.

Parallèlement aux séances de travail tenues entre les deux parties, l’Ambassadeur de la République française à Rabat, Christophe Lecourtier, a remis les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur, dont les autorités françaises ont décoré le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi et ce, conformément aux cérémonial et protocole en vigueur conformément à la procédure d’attribution des hautes décorations accordées par la République française.

La partie française a affirmé que l’attribution à M. Hammouchi de la plus haute et prestigieuse des décorations françaises constitue une reconnaissance et une confirmation du rôle pionnier qu’assument les services de sûreté nationale dans le cadre des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Cette distinction témoigne également de l’efficacité de l’assistance mutuelle en matière de sécurité entre les deux pays, au service des questions de sécurité commune.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a eu des entretiens avec M. Laugier, axés sur l’évaluation du niveau de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, l’examen de diverses questions d’intérêt commun et l’exploration de nouveaux mécanismes visant à renforcer l’assistance entre les deux parties afin de garantir les plus hauts niveaux de préparation pour neutraliser les différents risques et menaces sécuritaires.

La visite du Directeur général de la Police nationale française illustre l’importance et le niveau de coopération entre les services de sûreté nationale du Royaume et la Police nationale française. Elle traduit également la volonté des deux parties de renforcer l’assistance mutuelle et la coopération opérationnelle afin d’atteindre le plus haut niveau de préparation pour faire face aux différentes menaces et risques qui guettent la sécurité des deux pays, conclut le communiqué.