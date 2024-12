Révision du Code de la famille : ce qu’en pense Abou Hafs

Abdelouahab Rafiqui, chercheur en études islamiques connu sous le nom de Abou Hafs, a exprimé son avis concernant les modifications apportées au Code de la famille.

Dans un post publié sur sa page officielle Facebook, Abou Hafs a déclaré : « Il est vrai que certains avaient des attentes plus grandes concernant les résultats de cette réforme, mais cela ne doit pas nous amener à sous-estimer ce qui a été accompli. »

Le chercheur a confirmé que le divorce par consentement mutuel est désormais hors du cadre judiciaire, que la tutelle légale a été attribuée aussi bien à l’homme qu’à la femme, et que le domicile conjugal a été retiré de l’héritage.

Il a également souligné la stricte réglementation concernant la polygamie, l’interdiction pour les héritiers de contester les dons pour manque de possession réelle, ainsi que l’obligation de compensation pour la femme divorcée, même en cas de divorce pour discorde.

Il a ajouté que les modifications du Code de la famille ont également pris en compte le travail domestique et son évaluation, ont fixé l’âge légal du mariage à 18 ans, avec une exception à 17 ans sous des conditions strictes.

Abou Hafs a conclu en soulignant que de nombreuses demandes avaient été discutées et défendues par plusieurs associations féministes, et qu’il convient de les valoriser et de les utiliser pour l’avenir.

« Ce qui ne peut être entièrement atteint ne doit pas être négligé », dit-il.