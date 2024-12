Emploi : le gouvernement passe à la vitesse supérieure

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne le dossier de l’emploi, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion consacrée à la promotion de l’emploi, présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, M. Sekkouri a précisé que « des programmes ciblés seront mis en place, notamment la formation par apprentissage, un programme spécifique en collaboration avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) pour soutenir les personnes sans diplômes, ainsi que des programmes de formation substantiels destinés au monde rural, réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises, avec un budget considérable ». Le ministre a également mis en avant l’importance de simplifier les démarches pour faciliter l’accès aux opportunités, tant pour les chercheurs d’emploi que pour les entreprises, en particulier les petites, moyennes et très petites entreprises, faisant remarquer que cette la réunion a été une occasion propice pour examiner ces questions en profondeur.

Il a, en outre, souligné que cette opération doit s’étendre à l’ensemble du territoire national, notant que les orientations du chef du gouvernement insistent sur l’importance d’intégrer toutes les catégories de citoyens, aussi bien en milieu rural qu’urbain. Et de poursuivre qu’à travers ces programmes ciblés, le budget qui leur est alloué et la mobilisation de l’administration, « nous contribuerons à résoudre la problématique du chômage ».

Pour sa part, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué, à l’issue de cette réunion, à laquelle ont pris part des représentants des secteurs gouvernementaux concernés, du Haut-Commissariat au Plan et de la Caisse nationale de sécurité sociale, que le gouvernement a érigé la question de l’emploi en priorité majeure, notamment pour la seconde moitié de son mandat, rappelant que que la loi de finances 2025 a consacré un budget de 14 milliards de dirhams à ce dossier.

« Une stratégie claire sera dévoilée dans les prochains jours et mise en œuvre sur le terrain », a-t-elle affirmé, précisant qu’il s’agit « d’une stratégie opérationnelle pour traiter le dossier de l’emploi à court terme (jusqu’en 2026), ainsi que d’un programme complémentaire à moyen et long termes visant à créer des opportunités d’emploi durables ».

Le programme d’action se focalise sur des mesures liées à l’investissement, notamment dans les petites et moyennes entreprises, considérées créatrices d’opportunités d’emploi, ainsi que sur des mesures spécifiques pour le monde rural et le secteur agricole, dictées par la nécessité de trouver des solutions face à la crise de la sécheresse, a-t-elle expliqué.

Et d’ajouter qu’une attention particulière sera accordée à la formation et à l’entraînement en raison de leur rôle crucial dans l’accélération de l’insertion sur le marché du travail.