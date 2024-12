La Princesse Lalla Hasnaa et Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani président le « Caftan Fashion Show » à Doha

Par LeSiteinfo avec MAP

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani, ont présidé, mercredi à « Dar Al Maghreb » à Doha, le « Caftan Fashion Show », un défilé exceptionnel qui célèbre l’excellence et la créativité de la haute couture traditionnelle marocaine.

Organisé dans le cadre de l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024, ce défilé met à l’honneur 10 créateurs de caftans marocains, qui ont pu transformer leurs rêves en des créations uniques mêlant tradition et modernité.

Inspirées de la poésie du ghazal et de la calligraphie arabe, les collections d’Amina Benmoussa, Yasmina Benyahya, Frédérique Birkemeyer, Myriam Bouafi, Maison Sara Chraïbi, Najlae Diouri, Zineb Joundy, Fouzia Naciri, Albert Oiknine et Houda Serbouti, sont une véritable ode à l’artisanat marocain et un hommage à l’élégance intemporelle du caftan.

A cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani ont été saluées par les créateurs, avant de poser pour une photo-souvenir.

Ce défilé, ponctué par des séquences musicales qui reflètent la richesse et la diversité du patrimoine musical marocain, a été marqué par la présence de plusieurs ambassadeurs étrangers et d’éminentes personnalités du monde de l’art, de la culture et de l’économie.

A son arrivée à « Dar Al Maghreb », SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par M. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du Conseil d’Administration du Qatar Racing and Equestrian Club, M. Mohammed bin Saleh Al-Sada, Président du Conseil d’administration de l’Université de Doha pour la Science et la Technologie, Mme Hessa Soltane Al Jaber, vice-présidente du Conseil du Qatar Satellite Company (Es’hailSat), ancienne ministre de l’Information et des Technologies de communication, Sheikh Hassan Bin Mohammed Al-Thani, Conseiller pour les Affaires culturelles à la Fondation du Qatar, et Sheikh Faisal Bin Abdulaziz Al-Thani, Président du Conseil d’administration d’El Ahli Bank et président du Musée d’Art Islamique.

Avant de rejoindre le lieu du défilé, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani ont été saluées par M. Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Setri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Doha, M. Adel El Fakir, directeur général de l’ONDA, Commissaire général de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024, et Mme Salima El Mghazli, Coordinatrice générale de l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024.

Initiée par « Years of Culture », l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024 témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.