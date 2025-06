Le Qatar convoque l’ambassadeur iranien

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a convoqué mardi l’ambassadeur iranien à Doha, Ali Saleh Abadi, au lendemain de l’attaque de missiles iraniens ayant visé la base aérienne d’Al-Udeid.

Au cours de cette rencontre, le ministre d’État aux Affaires étrangères, Sultan bin Saad Almuraykhi, a réitéré la ferme condamnation de son pays des frappes menées par les Gardiens de la Révolution Iraniens comme étant une violation flagrante de sa souveraineté et de son espace aérien, rapporte l’agence de presse qatarie « QNA ».

L’attaque va à l’encontre du droit international et de la Charte des Nations unies, a indiqué le ministre qatari, précisant que Doha se réserve le droit de répondre à cette violation, conformément au droit international.

Le responsable a ajouté que cette agression est en totale contradiction avec les principes de bon voisinage et les étroites relations qu’entretiennent les deux pays, d’autant plus que le Qatar a toujours prôné le dialogue avec l’Iran et déployé d’intenses efforts diplomatiques dans ce sens.

M. Almuraykhi a souligné, à cet égard, la nécessité d’un retour immédiat au dialogue pour résoudre les différends et éviter l’escalade en mettant fin aux opérations militaires en vue de promouvoir la stabilité régionale et internationale.

S.L.